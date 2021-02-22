Немецким властям открыли глаза на "средневековый" Киев: И туда ФРГ вкладывает миллионы

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал методы Киева средневековыми. При этом он напомнил, что в эту страну ФРГ вкладывает миллионы евро.

В частности, он раскритиковал политику Киева в отношении Крымского полуострова. Он заявил, что водная блокада Крыма - это средневековые методы, обратить внимание на которые он призовёт немецкий парламент.

"Прекращение подачи пресной воды на территорию - это какие-то средневековые методы осады", - цитирует его РИА "Новости".

При этом политик отметил, что поднимет в бундестаге этот вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, "не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов".

"Я попрошу правительство оценить эффективность наших инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве", - предупредил он.

Гердт также подчеркнул, что крайне нелогично смотрится тот факт, что в Киеве говорят о любви к жителям полуострова и желании вернуть Крым в состав Украины и при этом перекрывают людям питьевую воду.

"Это античеловечный подход", - подчеркнул он.