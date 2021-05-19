Немецким властям надоели жалобы посла Украины в Берлине - Рар

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Киевский дипломат безнаказанно лезет в дела Бундестага и кабмина ФРГ, регулярно указывая, что те должны делать или не делать

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник уже изрядно надоел всем в Германии своими нападками то на правительство, то на депутатов парламента. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Так он прокомментировал сегодняшнюю жалобу посла в адрес Бундестага, депутаты которого отказались устанавливать в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, хотя память польских жертв будет увековечена. Свою критику дипломат изложил через "Твиттер".

Кроме того, сегодня же пан Мельник выразил неудовольствие предложением фракции Левой партии обсудить в Бундестаге улучшение отношений с Россией в свете грядущей 80-летней годовщины нападения фашистской Германии на СССР. По его словам, это выглядит издевательством над миллионами павшими украинцами. Он считает, что левые цинично используют трагическую дату, чтобы приглушить "агрессию России" в отношении киевского режима.



"Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками", – сказал "Взгляду" Рар.

При этом, подчеркнул политолог, власти ФРГ ничего не могут противопоставить Мельнику из-за особого отношения к Незалежной, которая кругом выставляет себя "жертвой агрессии" Москвы.



"Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие", – заметил эксперт.

По его мнению, пан Мельник перебарщивает со своими "возмущениями" в связи с тем или иным решением властей ФРГ. А между тем, депутаты Бундестага сами разбираются в том, как им действовать. Они не обязаны "удовлетворять желаниям украинского посла", подчеркнул Рар. Тот же чувствует свою безнаказанность и продолжает изображать из себя жертву.

"Немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию", – подытожил политолог.

Ранее в среду Рар пояснил новость об отказе администрации президента США Джо Байдена вводить санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Эксперт видит в этом стремление Вашингтона не ухудшать отношения с Берлином, поскольку такие рестрикции не позволят "сгладить углы и договориться с лидером Европы".

