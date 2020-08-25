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Немецкие врачи врут о диагнозе Навального? В омской больнице оспорили заявление "Шарите"
25 августа 2020, 08:30 • 110 • Политика
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Навального. "Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла", - заявил врач омской больницы, где лечили Навального.
По мнению немецких врачей, результаты обследования блогера Алексея Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В омской больнице, куда изначально был доставлен Навальный, оспорили берлинский диагноз блогера.
Сообщается, что при поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, специфичной для группы ингибиторов холинэстеразы. Подчёркивается, что оппозиционера проверили на широкий спектр синтетических веществ, в том числе ингибиторов. Показатели были отрицательными.
Также он добавил, что атропин, который назначили Навальному немецкие доктора, в России начали давать оппозиционеру ещё в первые минуты его госпитализации.
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