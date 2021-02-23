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Немецкие страховщики испугались работать с "Северным потоком - 2" - СМИ

23 февраля 2021, 19:00  •  45 • Политика
Как сообщают СМИ, немецкие страховщики испугались работать с "Северным потоком - 2" из-за американских санкций. Речь идёт о компании Munich Re.
Немецкая Munich Re Syndicate приняла решение выйти из проекта "Северный поток - 2". Об этом заявили представители головной компании Munich Re.
Пресс-служба отказалась комментировать причины, которые повлияли на решение компании. Однако ранее стало известно, что Munich RE перестала оказывать услуги по страхованию строительства газопровода, опасаясь попасть под американские санкции.
До этого страховые услуги отказалась предоставлять швейцарская группа компаний Zurich Insurance Group, передаёт ТАСС.
В феврале стал известно, что американцы не будут вводить санкции против немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2". Как считает политолог Павел Фельдман, президент США Джо Байден ищет равновесие между давлением на Россию и диалогом с европейскими партнёрами.
Последние делятся на два лагеря, каждый из которых имеет свои интересы. В первый входят локомотивы Европы (Франция и ФРГ), а во второй - русофобские страны (Польша, Прибалтика, Украина и так далее).
"Байден старается быть "удобным" для всех, но для второго, по сути, второстепенного направления вопрос "Северного потока - 2" стоит намного острее", - цитирует слова Фельдмана polit.info.

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