Немецкие солдаты «сдержат Россию»? • 127 • Аналитика В Германии придумали ответ «агрессору». Это какому же? России. Двенадцать тысяч немецких солдат отправятся на учения НАТО. Цель учений — «сдерживание России». Немецкие бюргеры заплатят за учения 90 миллионов евро. Причина дорогостоящих учений — «агрессивная политика» Кремля.







Бундесвер поучаствует в 2018 году в военных манёврах, направленных на «сдерживание России». На манёвры отправится в три раза больше солдат, чем в предыдущем году.





Около 12.000 солдат, сообщает Focus.de, поедут на учения, получившие названия «Удар сабли», «Огненный гром» и «Железный волк». Учения состоятся на восточных и северных территориях НАТО. Расходы на учения составят примерно 90 миллионов евро.



Основной причиной повышения активности военных манёвров является политика России, которая воспринимается как «агрессивная». В частности, отмечает издание, Литва, Латвия, Эстония и Польша чувствуют исходящую от России угрозу с тех пор, как Россия присоединила Крым (2014 год).



Военные манёвры должны послать «чёткий сигнал» главному человеку из Кремля — Владимиру Путину. Он должен усвоить: вмешательство в дела какой-либо из стран НАТО будет иметь «серьёзные последствия».



Наращивание числа участников военных манёвров связано и с тем, что и сами натовские учения станут крупнейшими за много лет.



В одних только манёврах «Trident Juncture» («Единый трезубец») в общей сложности будут участвовать от 30000 до 40000 военнослужащих, в том числе около 8000 солдат из Германии.



90 миллионов евро, заметим, сумма очень большая для учений. Так же, как и численность военнослужащих в 12000 человек. В прошлом году Германия выставила всего 4000 солдат и потратила 50 миллионов евро.



«Бундесвер поможет сдержать Россию на восточном фланге НАТО» — под таким заголовком вышел материал на сайте «Немецкой волны».



Указывается, что манёвры «Единый трезубец» состоятся с 25 октября по 23 ноября 2018 г. на территории Норвегии, в Балтийском море и на севере Атлантического океана. По словам руководителей НАТО, манёвры «обеспечат условия для проверки, отлаживания и дальнейшего развития существующего или нового потенциала».



Задуманные учения, отметим, вполне вписываются в концепцию новой холодной войны, которую Запад ведёт против России. Участвует в ней и Германия, несмотря на газовые сделки с Россией. Бизнес и энергобезопасность, вероятно, не следует смешивать с политикой. Газ мы у вас покупаем, об ослаблении санкций мечтаем, но солдат против «агрессора» выставим, потому как поляки вас боятся. Примерно в такую формулу укладываются действия оборонного ведомства ФРГ.



Концепция новой холодной войны строится уже не на противопоставлении продвинутой демократии с её свободами и кока-колой тоталитарному или авторитарному СССР, который мистер Рейган называл «империей зла». Нет, СССР развален, его социальные достижения доживают последние деньки, кока-кола продаётся в любом киоске, нынешняя компартия тов. Зюганова малопопулярна, стремления к коммунизму у граждан нет, да и вообще никакой идеологии, кроме барышнической и «успешной», в России нет: кругом дикий капитализм, местами крепко сросшийся с властью. Поэтому за основу нового противостояния, нужного для вливания денег в экономику США, в первую очередь в ВПК (план Трампа «сделать Америку снова великой»), взято присоединение Крыма. Мол, русские взялись перечерчивать границы.



Кстати, мистер Обама новую холодную войну отрицал. Однако теперь об этом мало кто вспоминает, включая самого Обаму. А мистер Трамп не только выполняет программу мистера Обамы по санкциям и вооружению Европы, но и готов до зубов вооружить Украину, на что миротворец Обама не решался.



Концепция новой холодной войны нашла подтверждение и в докладе Мюнхенской конференции по безопасности. Вообще, сами мюнхенские «тезисы» стали своего рода знаковыми: ведь Запад помнит «мюнхенскую речь» Путина (2007 г.) и считает её точкой отсчёта в геополитическом «повороте» России. Шутка ли: Путин осмелился возразить самим США и сообщил миру о неприемлемости так называемой однополярной модели мира! В схватке за Сирию может победить Китай



«Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна».



«Вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам».



«Что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска Варшавского договора?»



Запад никогда не любил критики в своей адрес — ещё со времён СССР. Не жаловал Запад и Россию, особенно в форме сильного СССР. А тут такое:



«Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».



Получается, Путин вроде как ступил на скользкий, почти советский путь. И в 2014 году, после Крыма, Запад Путину это припомнил. Зазвучали речи об «агрессии», «перекройке границ впервые после Второй мировой войны», «реваншизме» и даже «попытках возродить СССР» (об этом говорила, в частности, мадам Клинтон). Все помнят эти горячие речи западных политиков, нет смысла цитировать далее.



После 2014 года Запад заговорил о вероятном конфликте с Россией. За основу этой нелепой пропаганды была взята заезженная пластинка времён Рейгана об «империи зла» и бессмысленные предположения о грядущем захвате русскими стран Прибалтики, Польши, а то и Финляндии. Да и Швеция всполошилась. А испанцы ухитрились через прессу обвинить Кремль в референдуме в Каталонии! И даже премьер на Мальте обнаружил «русский след», когда его обвинили в коррупции. Впрочем, у иных русских патриотов завелось столько мальтийских паспортов, что обвинение это неудивительно. Дипломат, которого так не хватает...



Не столько сегодня говорят о третьей мировой войне (согласитесь, это тема скорее для фантастики, чем для СМИ), сколько о непреднамеренном конфликте между НАТО и Россией. Случайный удар, случайно кто-то нажал кнопку, случайно встретились в небе самолёты, случайно нашла не ту цель ракета… Да мало ли что! В ответ на удар следует удар другой стороны, и вот и началась уже настоящая война.



Составители доклада Мюнхенской конференции по безопасности как раз и твердят об увеличении риска столкновения: мол, соглашения по контролю за вооружениями стороны не соблюдают, развёртывание дополнительных сил проводят, вокруг военных учений растёт напряжённость. Один просчёт — и начнётся война.



И если во времена старой холодной войны у сторон была целая политика по предотвращению случайных столкновений и был ряд способов для проведения срочных переговоров, то теперь ситуация настолько обострилась, что о какой-либо нормализации говорить не приходится.



При этом доклад Мюнхенской конференции по безопасности избегает темы расширения НАТО на восток — того самого, о котором сказал в Мюнхене одиннадцать лет тому назад Путин. «Искандеры» в Калининградской области — это ведь не атака на Запад, это реакция Путина на западную стратегию «сдерживания», того самого, которое пропагандирует сейчас немецкое оборонное ведомство, желающее потратить 90 миллионов евро денег налогоплательщиков на тренировки по борьбе с мифической русской «агрессией».



Гонка вооружений, которая является реликтом холодной войны, опасна тем, что в ней со временем становятся виноватыми обе стороны. Тут уж ничего не попишешь, но за каждым шагом первой стороны следует шаг стороны второй, затем новый шаг стороны первой, и так далее, по нарастающей. Гонка вооружений является одновременно средством создать рабочие места и оживить промышленность, однако вместе с тем она создаёт тяжеловесный военный балласт, который после строительства надо обслуживать и содержать материально, а живую силу держать в надлежащем боевом тонусе. Это бесконечно выматывает бюджет, а бюджет этот ощущают на своих плечах товарищи налогоплательщики. Одной из причин краха СССР как раз и стал раздутый военный бюджет. И сегодня соревнование с США может привести к печальным для страны, зависимой от экспорта нефти и газа, последствиям. Впрочем, и для США настали не самые радостные времена: триллионы госдолга, которые являются следствием политики Рейгана и его последователей типа Буша-младшего, рано или поздно скажутся на финансовом положении сверхдержавы, чьи долговые бумаги очень любят покупать русские и китайцы (при том, что и Россия, и Китай официально записаны Трампом в стратегические противники).



Что до немцев, то, к счастью, среди них есть и здравомыслящие политики, которые не только выступают за ослабление санкций против России, но и не желают приветствовать на своих землях американских солдат и технику. В конце концов, мистер Трамп немало сделал для того, чтобы поссорить США с Европой, а особенно с Германией, а потому не исключено, что холодная война и гонка вооружений пойдут на спад. Поляки могут не волноваться: Путин не собирает армию для похода на Варшаву. Бундесвер поучаствует в 2018 году в военных манёврах, направленных на «сдерживание России». На манёвры отправится в три раза больше солдат, чем в предыдущем году.Около 12.000 солдат, сообщает Focus.de, поедут на учения, получившие названия «Удар сабли», «Огненный гром» и «Железный волк». Учения состоятся на восточных и северных территориях НАТО. Расходы на учения составят примерно 90 миллионов евро.Основной причиной повышения активности военных манёвров является политика России, которая воспринимается как «агрессивная». В частности, отмечает издание, Литва, Латвия, Эстония и Польша чувствуют исходящую от России угрозу с тех пор, как Россия присоединила Крым (2014 год).Военные манёвры должны послать «чёткий сигнал» главному человеку из Кремля — Владимиру Путину. Он должен усвоить: вмешательство в дела какой-либо из стран НАТО будет иметь «серьёзные последствия».Наращивание числа участников военных манёвров связано и с тем, что и сами натовские учения станут крупнейшими за много лет.В одних только манёврах «Trident Juncture» («Единый трезубец») в общей сложности будут участвовать от 30000 до 40000 военнослужащих, в том числе около 8000 солдат из Германии.90 миллионов евро, заметим, сумма очень большая для учений. Так же, как и численность военнослужащих в 12000 человек. В прошлом году Германия выставила всего 4000 солдат и потратила 50 миллионов евро.«Бундесвер поможет сдержать Россию на восточном фланге НАТО» — под таким заголовком вышел материал на сайте «Немецкой волны».Указывается, что манёвры «Единый трезубец» состоятся с 25 октября по 23 ноября 2018 г. на территории Норвегии, в Балтийском море и на севере Атлантического океана. По словам руководителей НАТО, манёвры «обеспечат условия для проверки, отлаживания и дальнейшего развития существующего или нового потенциала».Задуманные учения, отметим, вполне вписываются в концепцию новой холодной войны, которую Запад ведёт против России. Участвует в ней и Германия, несмотря на газовые сделки с Россией. Бизнес и энергобезопасность, вероятно, не следует смешивать с политикой. Газ мы у вас покупаем, об ослаблении санкций мечтаем, но солдат против «агрессора» выставим, потому как поляки вас боятся. Примерно в такую формулу укладываются действия оборонного ведомства ФРГ.Концепция новой холодной войны строится уже не на противопоставлении продвинутой демократии с её свободами и кока-колой тоталитарному или авторитарному СССР, который мистер Рейган называл «империей зла». Нет, СССР развален, его социальные достижения доживают последние деньки, кока-кола продаётся в любом киоске, нынешняя компартия тов. Зюганова малопопулярна, стремления к коммунизму у граждан нет, да и вообще никакой идеологии, кроме барышнической и «успешной», в России нет: кругом дикий капитализм, местами крепко сросшийся с властью. Поэтому за основу нового противостояния, нужного для вливания денег в экономику США, в первую очередь в ВПК (план Трампа «сделать Америку снова великой»), взято присоединение Крыма. Мол, русские взялись перечерчивать границы.Кстати, мистер Обама новую холодную войну отрицал. Однако теперь об этом мало кто вспоминает, включая самого Обаму. А мистер Трамп не только выполняет программу мистера Обамы по санкциям и вооружению Европы, но и готов до зубов вооружить Украину, на что миротворец Обама не решался.Концепция новой холодной войны нашла подтверждение и в докладе Мюнхенской конференции по безопасности. Вообще, сами мюнхенские «тезисы» стали своего рода знаковыми: ведь Запад помнит «мюнхенскую речь» Путина (2007 г.) и считает её точкой отсчёта в геополитическом «повороте» России. Шутка ли: Путин осмелился возразить самим США и сообщил миру о неприемлемости так называемой однополярной модели мира!Запад никогда не любил критики в своей адрес — ещё со времён СССР. Не жаловал Запад и Россию, особенно в форме сильного СССР. А тут такое:Получается, Путин вроде как ступил на скользкий, почти советский путь. И в 2014 году, после Крыма, Запад Путину это припомнил. Зазвучали речи об «агрессии», «перекройке границ впервые после Второй мировой войны», «реваншизме» и даже «попытках возродить СССР» (об этом говорила, в частности, мадам Клинтон). Все помнят эти горячие речи западных политиков, нет смысла цитировать далее.После 2014 года Запад заговорил о вероятном конфликте с Россией. За основу этой нелепой пропаганды была взята заезженная пластинка времён Рейгана об «империи зла» и бессмысленные предположения о грядущем захвате русскими стран Прибалтики, Польши, а то и Финляндии. Да и Швеция всполошилась. А испанцы ухитрились через прессу обвинить Кремль в референдуме в Каталонии! И даже премьер на Мальте обнаружил «русский след», когда его обвинили в коррупции. Впрочем, у иных русских патриотов завелось столько мальтийских паспортов, что обвинение это неудивительно.Не столько сегодня говорят о третьей мировой войне (согласитесь, это тема скорее для фантастики, чем для СМИ), сколько о непреднамеренном конфликте между НАТО и Россией. Случайный удар, случайно кто-то нажал кнопку, случайно встретились в небе самолёты, случайно нашла не ту цель ракета… Да мало ли что! В ответ на удар следует удар другой стороны, и вот и началась уже настоящая война.Составители доклада Мюнхенской конференции по безопасности как раз и твердят об увеличении риска столкновения: мол, соглашения по контролю за вооружениями стороны не соблюдают, развёртывание дополнительных сил проводят, вокруг военных учений растёт напряжённость. Один просчёт — и начнётся война.И если во времена старой холодной войны у сторон была целая политика по предотвращению случайных столкновений и был ряд способов для проведения срочных переговоров, то теперь ситуация настолько обострилась, что о какой-либо нормализации говорить не приходится.При этом доклад Мюнхенской конференции по безопасности избегает темы расширения НАТО на восток — того самого, о котором сказал в Мюнхене одиннадцать лет тому назад Путин. «Искандеры» в Калининградской области — это ведь не атака на Запад, это реакция Путина на западную стратегию «сдерживания», того самого, которое пропагандирует сейчас немецкое оборонное ведомство, желающее потратить 90 миллионов евро денег налогоплательщиков на тренировки по борьбе с мифической русской «агрессией».Гонка вооружений, которая является реликтом холодной войны, опасна тем, что в ней со временем становятся виноватыми обе стороны. Тут уж ничего не попишешь, но за каждым шагом первой стороны следует шаг стороны второй, затем новый шаг стороны первой, и так далее, по нарастающей. Гонка вооружений является одновременно средством создать рабочие места и оживить промышленность, однако вместе с тем она создаёт тяжеловесный военный балласт, который после строительства надо обслуживать и содержать материально, а живую силу держать в надлежащем боевом тонусе. Это бесконечно выматывает бюджет, а бюджет этот ощущают на своих плечах товарищи налогоплательщики. Одной из причин краха СССР как раз и стал раздутый военный бюджет. И сегодня соревнование с США может привести к печальным для страны, зависимой от экспорта нефти и газа, последствиям. Впрочем, и для США настали не самые радостные времена: триллионы госдолга, которые являются следствием политики Рейгана и его последователей типа Буша-младшего, рано или поздно скажутся на финансовом положении сверхдержавы, чьи долговые бумаги очень любят покупать русские и китайцы (при том, что и Россия, и Китай официально записаны Трампом в стратегические противники).Что до немцев, то, к счастью, среди них есть и здравомыслящие политики, которые не только выступают за ослабление санкций против России, но и не желают приветствовать на своих землях американских солдат и технику. В конце концов, мистер Трамп немало сделал для того, чтобы поссорить США с Европой, а особенно с Германией, а потому не исключено, что холодная война и гонка вооружений пойдут на спад. Поляки могут не волноваться: Путин не собирает армию для похода на Варшаву. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 127 Источник Похожие новости В поисках программ кандидатов в президенты России Виктор Орбан снова пытается изгнать Джорджа Сороса из страны Дипломат, которого так не хватает...

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