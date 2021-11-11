Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Немецкие СМИ заявили о причастности граждан Германии к миграционному кризису

11 ноября 2021, 09:55  •  267 • Политика
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
WELT выяснил, кто помогает нелегалам попасть из Белоруссии в Польшу
После нескольких дней эскалации миграционного кризиса на линии разграничения Белоруссии и Польши к расследованию пограничного конфликта подключился ЕС. Немецкое издание WELT обнаружило секретный протокол Еврокомиссии, в котором говорится о причастности граждан Германии к переброске нелегалов.
По данным информагентства, власти ФРГ арестовали многих водителей по подозрению в незаконной перевозке мигрантов из Белоруссии на территорию Евросоюза. Известно, что они предоставляли свои автомобили выходцам из азиатских стран. Как правило, нелегалов в Польшу завозили граждане Ирака, Ирана, Сирии и Турции, постоянно проживающие в Германии.
"Согласно документу ЕС, Германия и Финляндия являются основными направлениями для мигрантов", – сообщает WELT.
Также издание утверждает, что в протоколе Еврокомиссии указаны авиакомпании, которые могут быть причастны к переброске нелегалов в Белоруссию. Называется "Белавия", Turkish Airlines, Fly Dubai и частный сирийский перевозчик Cham Wing Airlines.
Примечательно, что в документе ничего не сказано про российский "Аэрофлот", хотя Евросоюз планирует ввести против него санкции по подозрению в причастности к миграционному кризису.
Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что национальный авиаперевозчик "Белавия" не участвовал в переброске беженцев из азиатских стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





267
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми играми - Додон
11 ноября 2021, 04:05
"Угроза для Белоруссии": Экс-сенатор озвучил единственное решение проблемы мигрантов
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми игра...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
09 ноября 2021, 15:55
Ликвидация Украинской провокации
07 ноября 2021, 05:00
«Укрзализныця» украла у РЖД 20 локомотивов. Чем объясняется угольная блокада?
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.