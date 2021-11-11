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Немецкие СМИ заявили о причастности граждан Германии к миграционному кризису
11 ноября 2021, 09:55 • 267 • Политика
WELT выяснил, кто помогает нелегалам попасть из Белоруссии в Польшу
После нескольких дней эскалации миграционного кризиса на линии разграничения Белоруссии и Польши к расследованию пограничного конфликта подключился ЕС. Немецкое издание WELT обнаружило секретный протокол Еврокомиссии, в котором говорится о причастности граждан Германии к переброске нелегалов.
По данным информагентства, власти ФРГ арестовали многих водителей по подозрению в незаконной перевозке мигрантов из Белоруссии на территорию Евросоюза. Известно, что они предоставляли свои автомобили выходцам из азиатских стран. Как правило, нелегалов в Польшу завозили граждане Ирака, Ирана, Сирии и Турции, постоянно проживающие в Германии.
"Согласно документу ЕС, Германия и Финляндия являются основными направлениями для мигрантов", – сообщает WELT.
Также издание утверждает, что в протоколе Еврокомиссии указаны авиакомпании, которые могут быть причастны к переброске нелегалов в Белоруссию. Называется "Белавия", Turkish Airlines, Fly Dubai и частный сирийский перевозчик Cham Wing Airlines.
Примечательно, что в документе ничего не сказано про российский "Аэрофлот", хотя Евросоюз планирует ввести против него санкции по подозрению в причастности к миграционному кризису.
Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что национальный авиаперевозчик "Белавия" не участвовал в переброске беженцев из азиатских стран.
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