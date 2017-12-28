Немецкие СМИ: все кто против «нашего Коли» - фашисты • 478 • Аналитика



Вот и дожили: как дружно заявили ведущие немецкие СМИ, все русские, кто позволил себе возмутиться «пламенной» речью Николая Десятниченко в Бундестаге по оправданию «невинно замученного» немецкого ефрейтора в «так называемом Сталинградском котле» — "фашисты и дерьмо". Именно так нас всех назвали в материалах изданий Spiegel, Zeit, Франфуртер Рундшау.



«Русский поток дерьма после речи в бундестаге», — так называется статья Штефана Шолля в Франфуртер Рундшау. «Сибирский гимназист после своей речи в Бундестаге, посвященной дню национального траура, столкнулся в беспочвенной ненавистью из-за своего сочувствия к немецким военнопленным… Эти слова сочувствия вызвали в России поток дерьма (дословный перевод – Shitstorm – прим. пер.) «Этот перепрограммированный школьник воткнул Родине нож в спину», неистовствует массовое издание «Комсомольская правда». Популист-националист Владимир Жириновский переходит к ругани: «Один бандит сочувствует другому». Сибирские депутаты, а также депутаты Думы подали жалобы в прокуратуру и спецслужбы: из-за «оправдания нацизма…





Историк Владимир Рыжков также поддерживает Николая: «его главная мысль была гуманистичной и пацифистской: война это всегда катастрофа, при которой страдают простые люди. Травля мальчика показывает лишь, как много остается фашизма, ненависти и насилия в нашем обществе». Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мальчик не хотел ничего плохого. «Экзальтированная травля, которая сейчас происходит, совершенно непонятна». Сам Николай ещё молчит.



Остается надеяться, что его судьба сложится удачнее, чем у 18-летнего Влада Колесникова из Подольска: после выступления в своем профтехучилище в июне 2015-го года в майке с надписью «Верните Крым обратно!» он был настолько затравлен, что шесть месяцев спустя покончил с собой», — пишет Штефан. Он, конечно, молодец, особенно когда писал, что Николая «травили» за сочувствие, а не за оправдание «невинного ефрейтора», который абсолютно случайно прошел со "шмайстером" по территории СССР до Сталинграда, приняв участие в истреблении миллионов сограждан Коли. Или может до Сталинграда он не воевал? Был идейным антифашистом? Был насильно отправлен в армию и пытался «откосить»? Что-то об этом немецкие издания не пишут. Смеем предположить, что не говорят об этом просто потому, потому что данный «невинный солдатик» был верным воином фюрера, который четко исполнял приказы , за что и был удостоен звания ефрейтора. А если так, то о какой невиновности данного солдата армии нацистов вообще может идти речь — он, с остальными «истинными арийцами» шел истреблять «диких славян» во славу Рейха и начал переосмысливать происходящее только когда попал в тот самый «так называемый Сталинградский котел» и поняв, что собственная шкура дороже идеи мирового господства.



Впрочем, читая «историка Владимира Рыжкова» становиться абсолютно ясно откуда у нас подобные выступления появляются в головах у детей. «Травля мальчика показывает лишь, как много остается фашизма, ненависти и насилия в нашем обществе», — вот так просто «российский историк» записал всех, кто возмутился зачислением собственных предков в фашисты. Как прекрасно, в угоду «западным партнерам» "историк" сплел холодное с зеленым, объявив всех, кто не пацифист — фашистом. И ведь «историк» Рыжков прекрасно понимает, что окажись его и наши предки «пацифистами» в годы Великой Отечественной, он бы, в лучшем случае, сейчас свиней чистил у того самого «невинного ефрейтора».



Эту же тему, про «русских нацистов», которые отказались каяться за убитых в России «невинных немецких мальчиков» поддержала и Алиса Бота из одного из ведущих немецких изданий Zeit. Ее статья так и называется : «Как легко стать нацистом».



«Две с половиной минуты выступал российский школьник Николай Десятниченко перед немецким бундестагом. Достаточно долго, чтобы затем в собственной стране быть объявленным врагом и нацистом, и чтобы подать на него заявления в ФСБ…В сложные и спорные времена, такие как наши, историческая политика пользуется конъюнктурой. Общее правило можно сформулировать так: чем сильнее заидеологизирован период времени, тем больше внимания уделяется собственной истории. Согласно это логике, в России уже несколько лет идеология играет огромную роль. На конгрессе историков министр культуры России Владимир Мединский заявил, что посредством истории ведется «борьба за человеческую душу». Он сказал это неспроста, ведь, по словам министра, постоянно осуществляются попытки исказить историю России. Поскреби русского и не найдешь татарина



При этом её уже давно сглаживают и переписывают – причем в духе государственной идеологии. Владимир Путин в 2014-м году, когда началась война на Украине, защищает пакт Молотова-Риббентропа, с помощью которого Сталин и Гитлер разделили Польшу и Европу в 1939-м году. И война, которую Россия сегодня ведет против Украины, одновременно отрицается Владимиром Путиным и оправдывается идеологической смесью вранья. История для правителей является инструментом по воспитанию патриотов, которые не будут ставить под вопрос поступки государства.



Поэтому фраза Николая Десятниченко, которая прозвучало не очень складно, но не имела злых намерений, по поводу которой его учитель истории мог бы с ним вполне поспорить, была объявлена симптомом измены. Поэтому сейчас анонимные орды в интернете беспощадно клеймят школьника, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля раскритиковал «чрезмерную травлю». Поэтому один блоггер подал на Николая заявления из-за якобы «реабилитации нацизма». Поэтому ФСБ проверяет семью Николая и его директора школы на предмет наличия связей с Украиной – их фамилии звучат по-украински. Поэтому политики и журналисты начинают задавать вопрос о том, стоит ли очистить российские учебные программы от влияния иностранных книг и программ. Как будто бы виноваты внешние силы в том, что подросток напоминает об ужасах войны. Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений?



Несколько лет назад один русский, намного более зрелого возраста, заявлял нечто похожее, что и Николай Десятниченко, когда он цитировал в одной статьей одну женщину, говорившую о солдатах вермахта: «Что от них хотеть? Они были прилежными рабочими, как и мы. Их просто отправили на фронт». Автор текста – Владимир Путин, а процитированная женщина – его мать, которая едва пережила войну», — пишет Алиса. И судя по количеству передергиваний и откровенного вранья, пишет явно из Зазеркалья. Особенно в теме искажения истории, где Европейский союз может соперничать разве только с его нацистским предшественников, начиная от маршей фашистов в Прибалтике и Польше, продолжая надругательствами над памятниками солдатам-освободителям и заканчивая освобождением Освенцима дедушкой Обамы. И продолжать приводить примеры искажений истории у вас можно еще страниц на 40-50. Собственно, сама эта ситуация и есть попытка приравнять Советскую армию освободителей и немецких нацистов.



Порадовала и «война с Украиной», которую Россия ведет с 2014 года, да никак не победит. На тему о возможной войны России с Украиной журналистке такого уважаемого издания стоило бы почитать хотя бы своих генералов НАТО. Просто напомним, председатель военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел заявил, что российская армия способна захватить страны Киев за два дня. Таким образом, если верить их же военным, если бы Россия воевала с Украиной, то Алиса бы уже три года как писала про украинский федеральный округ в составе Российской Федерации.



И в конце о словах Путина. Да, в интервью журналу «Русский пионер» от 2015 года Владимир Владимирович действительно говорил, что «Они были прилежными рабочими, как и мы. Их просто отправили на фронт», вот только там же он добавил, что «Я до сих пор не могу, честно говоря, этого до конца понять».



И на закуску материал от одного из самых известных германских изданий в мире — Spiegel.



«Десятниченко выступил в воскресенье с двумя русскими и тремя немецкими школьниками по случаю дня национального траура в Бундестаге. Школьники приняли участие в проекте обмена Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, изучали биографии павших солдат Второй Мировой войны: советские, чешские и немецкие жертвы», — пишет Кристина Хебель из этого немецкого издания. Так может правда они вспоминали всех, давайте прочтем о чем же говорили немецкие школьники. Вот тут есть даже видео их рассказов. Напутствие президенту России-2018



«Меня зовут Рафаэль, — рассказывает другой немецкий школьник. — Мы нашли могильный камень Нади Труфановой, родившейся в 1926 году; с 1942 года работала на принудительных работах (в рейхе — Ред.), умерла от тяжёлой болезни. Она была гражданская, невиновная девушка, которая вынуждена была трудиться, чтобы поддерживать военную промышленность Германии, и ушла из жизни в нашем возрасте… Для нас важно помнить о Второй мировой и её жертвах. Мы ответственны за прошлое, как и за настоящее, и должны не допустить повторения тех событий, поддержать мир и порядок. Человеческое достоинство неприкосновенно», — один из рассказов. Вот тут хотелось бы спросить каким образом 16 летний ребенок Надя Труфанова стала внезапно павшим солдатом Второй Мировой? И да, чего именно не хотел бы допустить Рафаэль? Гибели Нади или ее бесплатной работы на Германию?



Ладно, возьмем другой рассказ. «Меня зовут Летиция, я школьница из Касселя, — рассказывает одна из немок. — В начале проекта мы были на военном кладбище в нашем городе, видели огромное количество могильных камней, где было просто написано: аноним. В итоге через изучение истории и документов из анонимных могильных камней получились люди. Вдалеке от родины многие из них были арестованы, посажены в лагерь и приговорены без каких-либо доказательств вины. Они все прибыли к нам как военнопленные, тысячи из них умерли, так же как и жители Касселя во время бомбардировок… Нашим проектом мы хотим показать, что история жива, потому что для примирения нужна память», — еще один рассказ. И что, тут есть рассказы о тех, кто был замучен в застенках этого лагеря? Казнен? Умер от голода. Нет — во всем виноваты бомбежки, а жители Касселя видимо отчаянно пытались спасти русских и погибли вместе с ними. Хотя бы один из немецких школьников, совести ради, напомнили, что в немецких лагерях погибло свыше трех миллионов русских пленных, из которых 400 тысяч было казнено. Но нет — как это прекрасные немцы такое могли сделать — это только «дикие русские» в своих «так называемых» котлах. Американцы продолжают войну в Сирии



И, конечно, не обошлось без нашей пятой колоны. «Наверняка цитата о «невинно убиенных людей» была неудачно сформулирована, говорит Ирина Щербакова, возглавляющая образовательные программы в правозащитной организации «Мемориал». Было бы наверняка лучше, если бы Десятниченко сказал, что не все солдаты вермахта отправились на войну. Однако, по ее словам, дебаты показывают, какая «национал-патриотическая истерия» господствует в России, и ситуация постоянно ухудшается. «Мне бесконечно печально, что сейчас это затронуло мальчика и учителей». На них нападают люди, которые обычно говорят о христианских ценностях: «но к ним относится и сострадание». «Мемориал» постоянно является целью враждебных нападок. По случаю одного школьного конкурса, телеканал Рен-ТВ обвинил организацию в том, что она воспитывает в школьниках экстремизм. «Мемориал» подал на них в суд и победил», — продолжает Кристина из Шпигеля. Само собой, ожидать чего-то иного от «Мемориала» не имело смысла, здесь скорей решительно непонятно, как такое шоу пропустила госпожа Ахеджакова. Впрочем, еще не вечер и в следующем году вместо школьников в Бундестаг стоит пригласить ее, уж наша народная артистка выдаст от души.



Однако, возвращаясь к нашим немецким коллегам, объясним из-за чего же в России так возмутились. Вот за это: «Концлагерь в Саласпилсе (одном из древнейших краевых городов Латвии), что в 18-ти километрах от Риги, -- в этом месте когда-то был детский лагерь смерти. Концлагерь в Саласпилсе отличался от многих других, тем, что в этом месте, помимо взрослых узников, содержалась немалая часть детей от шести лет и младше. Для них был построен отдельный барак, в котором малолетние заключенные долго не задерживались. Они мучительно умирали от голода, холода, болезней, отсутствия заботы со стороны взрослых и самое ужасное -- от медицинских опытов немецких экспериментаторов. "Только в марте 1943 года сразу пригнали 20 тысяч советских граждан вместе с детьми... Грудных младенцев и детей до 5 лет помещали в отдельный барак, где они умирали в массовом порядке. Только за один год таким образом погибло более трёх тысяч детей". "...детей, начиная с грудного возраста, держали в отдельных бараках, делали им впрыскивание какой-то жидкости, и после этого дети погибали от поноса. Давали детям отравленную кашу и кофе. От этих экспериментов умирало до 150 человек детей в день". Только в период с 18 мая 1942 года по 19 мая 1943 года в лагере мученической смертью погибли около 3 тысяч детей до 5 лет. Факты этих издевательств установлены и должны рассматриваться как вполне организованные мероприятия со стороны фашистских извергов, ставящих целью умерщвление Советских детей».



Президент России Алексей Навальный. Встречайте...



Запомните, уважаемые потомки выродков — эти около 3 тысяч детей были нашими детьми. Теми, у кого должна была быть счастливая жизнь, кто должен был ходить в школу, бегать на свидания, влюбляться, создавать семьи и встречать старость в окружении внуков… Всего того, что у них отняли «истинные арийцы». И если кто-то там забудет о них мы, снова напомним, чтобы они к вам в снах являлись.



Уважаемые немцы, еще раз взгляните в глаза Зины Портновой — это ваши прадеды выкололи их, искалечили ее, загоняли иголки под ногти и прижигали кожу раскалённым железом. Это они в январе 1944 года ее расстреляли искалеченную, слепую и абсолютно седую. И ее мы не забудем.



Еще раз вспомните о донбасских молодогвардейцах, тех самых, которых после пыток еще живыми бросили в шахты. Стоны умирающих детей-антифашистов из шахты были слышны еще на протяжении нескольких суток. Просто на секунду представьте себя на месте даже не самих подростков, а их матерей, братьев и сестер и больше не спрашивайте, за что сегодня дерется Донбасс — эти стоны звучат и 70 лет спустя… Вы решили, что они забыли, так вот вам ответ луганской девочки 16 лет от роду.







Вспомните о Хатыне и блокадном Ленинграде, о миллионах убитых пришедшими сюда вашими прадедами женщин, стариков, детей и когда вы пропустите этот ужас сквозь свои души, так же как наш народ пропустил его сквозь свою, тогда поговорим о примирении. Директор ФСБ ударил правозащитников цифрами



Пока же мы видим только попытки оправдания «прекрасных европейцев» — этой совершавшей преступления нелюди, путем уравнивания их с теми, кто их остановил и удавил в собственном логове.



Запомните, уважаемые немцы, мы не хотим новой войны, вот только снова от вас даже сюда несет «избранностью» и желанием «поставить дикарей на место». Прошло 72 года и снова вы хотите заставить нас каяться за похороны ваших прошлых «европейских ценностей» и за отказ принять новые.



Мы не хотим новой войны, как не хотели ее никогда, так что помните ту войну, а главное чем и где она закончилась. Не пытайтесь оправдать убийц и маньяков, не стоит снова призывать дух Адольфа и наступать на те же грабли. Ибо в России никто не забыт и ничто не забыто. Вот и дожили:Именно так нас всех назвали в материалах изданий Spiegel, Zeit, Франфуртер Рундшау.«Русский поток дерьма после речи в бундестаге», — так называется статья Штефана Шолля в Франфуртер Рундшау. «Сибирский гимназист после своей речи в Бундестаге, посвященной дню национального траура, столкнулся в беспочвенной ненавистью из-за своего сочувствия к немецким военнопленным… Эти слова сочувствия вызвали в России поток дерьма (дословный перевод – Shitstorm – прим. пер.) «Этот перепрограммированный школьник воткнул Родине нож в спину», неистовствует массовое издание «Комсомольская правда». Популист-националист Владимир Жириновский переходит к ругани: «Один бандит сочувствует другому». Сибирские депутаты, а также депутаты Думы подали жалобы в прокуратуру и спецслужбы: из-за «оправдания нацизма…Историк Владимир Рыжков также поддерживает Николая: «его главная мысль была гуманистичной и пацифистской: война это всегда катастрофа, при которой страдают простые люди. Травля мальчика показывает лишь, как много остается фашизма, ненависти и насилия в нашем обществе». Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мальчик не хотел ничего плохого. «Экзальтированная травля, которая сейчас происходит, совершенно непонятна». Сам Николай ещё молчит.Остается надеяться, что его судьба сложится удачнее, чем у 18-летнего Влада Колесникова из Подольска: после выступления в своем профтехучилище в июне 2015-го года в майке с надписью «Верните Крым обратно!» он был настолько затравлен, что шесть месяцев спустя покончил с собой», — пишет Штефан. Он, конечно, молодец, особенно когда писал, что Николая «травили» за сочувствие, а не за оправдание «невинного ефрейтора», который абсолютно случайно прошел со "шмайстером" по территории СССР до Сталинграда, приняв участие в истреблении миллионов сограждан Коли. Или может до Сталинграда он не воевал? Был идейным антифашистом? Был насильно отправлен в армию и пытался «откосить»? Что-то об этом немецкие издания не пишут. Смеем предположить, что не говорят об этом просто потому, потому что данный «невинный солдатик» был верным воином фюрера, который четко исполнял приказы , за что и был удостоен звания ефрейтора. А если так, то о какой невиновности данного солдата армии нацистов вообще может идти речь — он, с остальными «истинными арийцами» шел истреблять «диких славян» во славу Рейха и начал переосмысливать происходящее только когда попал в тот самый «так называемый Сталинградский котел» и поняв, что собственная шкура дороже идеи мирового господства.Впрочем, читая «историка Владимира Рыжкова» становиться абсолютно ясно откуда у нас подобные выступления появляются в головах у детей. «Травля мальчика показывает лишь, как много остается фашизма, ненависти и насилия в нашем обществе», — вот так просто «российский историк» записал всех, кто возмутился зачислением собственных предков в фашисты. Как прекрасно, в угоду «западным партнерам» "историк" сплел холодное с зеленым, объявив всех, кто не пацифист — фашистом. И ведь «историк» Рыжков прекрасно понимает, что окажись его и наши предки «пацифистами» в годы Великой Отечественной, он бы, в лучшем случае, сейчас свиней чистил у того самого «невинного ефрейтора».Эту же тему, про «русских нацистов», которые отказались каяться за убитых в России «невинных немецких мальчиков» поддержала и Алиса Бота из одного из ведущих немецких изданий Zeit. Ее статья так и называется : «Как легко стать нацистом».«Две с половиной минуты выступал российский школьник Николай Десятниченко перед немецким бундестагом. Достаточно долго, чтобы затем в собственной стране быть объявленным врагом и нацистом, и чтобы подать на него заявления в ФСБ…В сложные и спорные времена, такие как наши, историческая политика пользуется конъюнктурой. Общее правило можно сформулировать так: чем сильнее заидеологизирован период времени, тем больше внимания уделяется собственной истории. Согласно это логике, в России уже несколько лет идеология играет огромную роль. На конгрессе историков министр культуры России Владимир Мединский заявил, что посредством истории ведется «борьба за человеческую душу». Он сказал это неспроста, ведь, по словам министра, постоянно осуществляются попытки исказить историю России.При этом её уже давно сглаживают и переписывают – причем в духе государственной идеологии. Владимир Путин в 2014-м году, когда началась война на Украине, защищает пакт Молотова-Риббентропа, с помощью которого Сталин и Гитлер разделили Польшу и Европу в 1939-м году. И война, которую Россия сегодня ведет против Украины, одновременно отрицается Владимиром Путиным и оправдывается идеологической смесью вранья. История для правителей является инструментом по воспитанию патриотов, которые не будут ставить под вопрос поступки государства.Поэтому фраза Николая Десятниченко, которая прозвучало не очень складно, но не имела злых намерений, по поводу которой его учитель истории мог бы с ним вполне поспорить, была объявлена симптомом измены. Поэтому сейчас анонимные орды в интернете беспощадно клеймят школьника, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля раскритиковал «чрезмерную травлю». Поэтому один блоггер подал на Николая заявления из-за якобы «реабилитации нацизма». Поэтому ФСБ проверяет семью Николая и его директора школы на предмет наличия связей с Украиной – их фамилии звучат по-украински. Поэтому политики и журналисты начинают задавать вопрос о том, стоит ли очистить российские учебные программы от влияния иностранных книг и программ. Как будто бы виноваты внешние силы в том, что подросток напоминает об ужасах войны.Несколько лет назад один русский, намного более зрелого возраста, заявлял нечто похожее, что и Николай Десятниченко, когда он цитировал в одной статьей одну женщину, говорившую о солдатах вермахта: «Что от них хотеть? Они были прилежными рабочими, как и мы. Их просто отправили на фронт». Автор текста – Владимир Путин, а процитированная женщина – его мать, которая едва пережила войну», — пишет Алиса. И судя по количеству передергиваний и откровенного вранья, пишет явно из Зазеркалья. Особенно в теме искажения истории, где Европейский союз может соперничать разве только с его нацистским предшественников, начиная от маршей фашистов в Прибалтике и Польше, продолжая надругательствами над памятниками солдатам-освободителям и заканчивая освобождением Освенцима дедушкой Обамы. И продолжать приводить примеры искажений истории у вас можно еще страниц на 40-50. Собственно, сама эта ситуация и есть попытка приравнять Советскую армию освободителей и немецких нацистов.Порадовала и «война с Украиной», которую Россия ведет с 2014 года, да никак не победит. На тему о возможной войны России с Украиной журналистке такого уважаемого издания стоило бы почитать хотя бы своих генералов НАТО. Просто напомним, председатель военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел заявил, что российская армия способна захватить страны Киев за два дня. Таким образом, если верить их же военным, если бы Россия воевала с Украиной, то Алиса бы уже три года как писала про украинский федеральный округ в составе Российской Федерации.И в конце о словах Путина. Да, в интервью журналу «Русский пионер» от 2015 года Владимир Владимирович действительно говорил, что «Они были прилежными рабочими, как и мы. Их просто отправили на фронт», вот только там же он добавил, что «Я до сих пор не могу, честно говоря, этого до конца понять».И на закуску материал от одного из самых известных германских изданий в мире — Spiegel.«Десятниченко выступил в воскресенье с двумя русскими и тремя немецкими школьниками по случаю дня национального траура в Бундестаге. Школьники приняли участие в проекте обмена Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, изучали биографии павших солдат Второй Мировой войны: советские, чешские и немецкие жертвы», — пишет Кристина Хебель из этого немецкого издания. Так может правда они вспоминали всех, давайте прочтем о чем же говорили немецкие школьники. Вот тут есть даже видео их рассказов.«Меня зовут Рафаэль, — рассказывает другой немецкий школьник. — Мы нашли могильный камень Нади Труфановой, родившейся в 1926 году; с 1942 года работала на принудительных работах (в рейхе — Ред.), умерла от тяжёлой болезни. Она была гражданская, невиновная девушка, которая вынуждена была трудиться, чтобы поддерживать военную промышленность Германии, и ушла из жизни в нашем возрасте… Для нас важно помнить о Второй мировой и её жертвах. Мы ответственны за прошлое, как и за настоящее, и должны не допустить повторения тех событий, поддержать мир и порядок. Человеческое достоинство неприкосновенно», — один из рассказов. Вот тут хотелось бы спросить каким образом 16 летний ребенок Надя Труфанова стала внезапно павшим солдатом Второй Мировой? И да, чего именно не хотел бы допустить Рафаэль? Гибели Нади или ее бесплатной работы на Германию?Ладно, возьмем другой рассказ. «Меня зовут Летиция, я школьница из Касселя, — рассказывает одна из немок. — В начале проекта мы были на военном кладбище в нашем городе, видели огромное количество могильных камней, где было просто написано: аноним. В итоге через изучение истории и документов из анонимных могильных камней получились люди. Вдалеке от родины многие из них были арестованы, посажены в лагерь и приговорены без каких-либо доказательств вины. Они все прибыли к нам как военнопленные, тысячи из них умерли, так же как и жители Касселя во время бомбардировок… Нашим проектом мы хотим показать, что история жива, потому что для примирения нужна память», — еще один рассказ. И что, тут есть рассказы о тех, кто был замучен в застенках этого лагеря? Казнен? Умер от голода. Нет — во всем виноваты бомбежки, а жители Касселя видимо отчаянно пытались спасти русских и погибли вместе с ними. Хотя бы один из немецких школьников, совести ради, напомнили, что в немецких лагерях погибло свыше трех миллионов русских пленных, из которых 400 тысяч было казнено. Но нет — как это прекрасные немцы такое могли сделать — это только «дикие русские» в своих «так называемых» котлах.И, конечно, не обошлось без нашей пятой колоны. «Наверняка цитата о «невинно убиенных людей» была неудачно сформулирована, говорит Ирина Щербакова, возглавляющая образовательные программы в правозащитной организации «Мемориал». Было бы наверняка лучше, если бы Десятниченко сказал, что не все солдаты вермахта отправились на войну. Однако, по ее словам, дебаты показывают, какая «национал-патриотическая истерия» господствует в России, и ситуация постоянно ухудшается. «Мне бесконечно печально, что сейчас это затронуло мальчика и учителей». На них нападают люди, которые обычно говорят о христианских ценностях: «но к ним относится и сострадание». «Мемориал» постоянно является целью враждебных нападок. По случаю одного школьного конкурса, телеканал Рен-ТВ обвинил организацию в том, что она воспитывает в школьниках экстремизм. «Мемориал» подал на них в суд и победил», — продолжает Кристина из Шпигеля. Само собой, ожидать чего-то иного от «Мемориала» не имело смысла, здесь скорей решительно непонятно, как такое шоу пропустила госпожа Ахеджакова. Впрочем, еще не вечер и в следующем году вместо школьников в Бундестаг стоит пригласить ее, уж наша народная артистка выдаст от души.Однако, возвращаясь к нашим немецким коллегам, объясним из-за чего же в России так возмутились. Вот за это: «Концлагерь в Саласпилсе (одном из древнейших краевых городов Латвии), что в 18-ти километрах от Риги, -- в этом месте когда-то был детский лагерь смерти. Концлагерь в Саласпилсе отличался от многих других, тем, что в этом месте, помимо взрослых узников, содержалась немалая часть детей от шести лет и младше. Для них был построен отдельный барак, в котором малолетние заключенные долго не задерживались. Они мучительно умирали от голода, холода, болезней, отсутствия заботы со стороны взрослых и самое ужасное -- от медицинских опытов немецких экспериментаторов. "Только в марте 1943 года сразу пригнали 20 тысяч советских граждан вместе с детьми... Грудных младенцев и детей до 5 лет помещали в отдельный барак, где они умирали в массовом порядке. Только за один год таким образом погибло более трёх тысяч детей". "...детей, начиная с грудного возраста, держали в отдельных бараках, делали им впрыскивание какой-то жидкости, и после этого дети погибали от поноса. Давали детям отравленную кашу и кофе. От этих экспериментов умирало до 150 человек детей в день". Только в период с 18 мая 1942 года по 19 мая 1943 года в лагере мученической смертью погибли около 3 тысяч детей до 5 лет. Факты этих издевательств установлены и должны рассматриваться как вполне организованные мероприятия со стороны фашистских извергов, ставящих целью умерщвление Советских детей».Запомните, уважаемые потомки выродков — эти около 3 тысяч детей были нашими детьми. Теми, у кого должна была быть счастливая жизнь, кто должен был ходить в школу, бегать на свидания, влюбляться, создавать семьи и встречать старость в окружении внуков… Всего того, что у них отняли «истинные арийцы». И если кто-то там забудет о них мы, снова напомним, чтобы они к вам в снах являлись.Уважаемые немцы, еще раз взгляните в глаза Зины Портновой — это ваши прадеды выкололи их, искалечили ее, загоняли иголки под ногти и прижигали кожу раскалённым железом. Это они в январе 1944 года ее расстреляли искалеченную, слепую и абсолютно седую. И ее мы не забудем.Еще раз вспомните о донбасских молодогвардейцах, тех самых, которых после пыток еще живыми бросили в шахты. Стоны умирающих детей-антифашистов из шахты были слышны еще на протяжении нескольких суток. Просто на секунду представьте себя на месте даже не самих подростков, а их матерей, братьев и сестер и больше не спрашивайте, за что сегодня дерется Донбасс — эти стоны звучат и 70 лет спустя… Вы решили, что они забыли, так вот вам ответ луганской девочки 16 лет от роду.Вспомните о Хатыне и блокадном Ленинграде, о миллионах убитых пришедшими сюда вашими прадедами женщин, стариков, детей и когда вы пропустите этот ужас сквозь свои души, так же как наш народ пропустил его сквозь свою, тогда поговорим о примирении.Пока же мы видим только попытки оправдания «прекрасных европейцев» — этой совершавшей преступления нелюди, путем уравнивания их с теми, кто их остановил и удавил в собственном логове.Запомните, уважаемые немцы, мы не хотим новой войны, вот только снова от вас даже сюда несет «избранностью» и желанием «поставить дикарей на место». Прошло 72 года и снова вы хотите заставить нас каяться за похороны ваших прошлых «европейских ценностей» и за отказ принять новые.Мы не хотим новой войны, как не хотели ее никогда, так что помните ту войну, а главное чем и где она закончилась. Не пытайтесь оправдать убийц и маньяков, не стоит снова призывать дух Адольфа и наступать на те же грабли. Ибо в России никто не забыт и ничто не забыто. Автор: РИА Катюша Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 478 Источник Похожие новости Напутствие президенту России-2018 Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений? Президент России Алексей Навальный. Встречайте...

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