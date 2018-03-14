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Немецкие СМИ в панике: Британия может втянуть Германию в свой конфликт с Россией из-за дела Скрипаля

14 марта 2018, 05:24  •  448 • Политика
Великобритания потенциально может призвать союзников по ЕС и НАТО напасть на Россию.
В 3 часа ночи по Москве истекает срок ультиматума Великобритании, в котором она требует от России взять на себя ответственность за отравление шпиона-перебежчика и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого Лондон может заставить своих союзников по НАТО и ЕС начать действовать против России, опасается немецкое издание Bild.
Великобритания рассматривает отравление своего бывшего шпиона, как вооруженное нападение на страну. В этом случае Лондон может задействовать пункт договора НАТО о коллективной обороне. В этом случае в разборки России и Великобритании могут быть втянуты США и страны Европы, включая Германию.
В материале отмечается, что договор о НАТО всё-таки не означает автоматического участия немецких Вооружённых сил в операциях против России. Последнее слово в этом вопросе остаётся за Берлином. Тем не менее, в материале подчёркивается, что тенденция всё равно весьма неприятная.

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