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Немецкие СМИ похвалили Израиль за наглый ответ России в Сирии

27 декабря 2018, 23:24  •  16 • Политика
Израиль ответил России на обвинения в нарушении суверенитета Сирии, пишут немецкие СМИ. "Израиль чётко отстаивает свои красные линии в Сирии и на всех других направлениях", - хвалит Тель-Авив издание Die Zeit за наглый ответ России.
Израиль пошёл на конфронтацию с Россией из-за новых авиаударов по Сирии. Минобороны России обвинило ВВС Израиля в нарушении суверенитета Сирии и создании угрозы для двух пассажирских авиалайнеров. В Тель-Авиве ответили, что продолжат делать то, что необходимо.
"Российская Федерация обвинила Израиль в том, что своими авиаударами тот нарушил суверенитет Сирии. Ответ же гласил: свои красные линии Израиль будет защищать везде", - пишет немецкая Die Zeit.
Речь идёт об авиаударе, который нанесли израильские ВВС вблизи Дамаска. Большая часть выпущенных по столице Сирии ракет была сбита, однако некоторые всё-таки достигли цели и повредили склад боеприпасов, а также ранили трёх сирийских военных.
МИД России назвал случившееся грубым нарушением суверенитета Сирии, а Минобороны России добавило, что своими действиями ВВС Израиля создали угрозу для двух гражданских самолётов. Тем не менее в Тель-Авиве заявили о намерении продолжать осуществлять подобные атаки.
"Я заявлял, что мы не стесняемся делать то, что требуется, и делаем то, что необходимо", - написал в Twitter премьер Израиля Нетаньяху.
Немецкое СМИ откровенно радуется подобной позиции Израиля и хвалит его, как будто в регионе мало вооружённых конфликтов и смертей. По мнению Die Zeit, Израиль чётко отстаивает свои красные линии в Сирии и на всех других направлениях. Вместе с тем издание добавляет, что Тель-Авив так и не взял на себя ответственность за авиаудар по Дамаску.

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