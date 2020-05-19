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Немецкие СМИ озаботились доходами жителей России: Граждан пугают армией голодных и безработных

19 мая 2020, 09:55  •  79 • Политика
Как "вымываются" запасы граждан в России во время пандемии. Немецкие СМИ нарисовали очередную апокалипсическую картину России после карантина. "После снятия режима самоизоляции в стране образуется армия голодных и безработных в 6-8 миллионов человек", - пугает Die Welt.
За два месяца карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, граждане России удвоили траты в интернете, "вымывая" накопленные ранее запасы. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
Речь идёт об оплате через интернет доставки на дом продуктов питания и товаров массового потребления. Также издание обратило внимание на рост запросов по поиску работы и займов "до зарплаты".
Данные о возросших тратах были получены с помощью статистических инструментов Google или "Яндекс". Они показывают более чем двукратный прирост расходов, который сейчас находится на трёхлетнем максимуме. При этом Die Welt предсказывает скорый спад, связанный с исчерпанием запасов населения и отсутствием новых доходов.
"По разным оценкам, к моменту снятия ограничительных мер или, точнее, "режима самоизоляции", образуется "армия голодных и безработных" в 6-8 миллионов человек", - пугает немецкое издание.
Также предсказывается резкое удешевление рабочей силы после окончания карантина. Оно объясняется большим количеством людей, готовых взяться за любую работу, даже самую низкооплачиваемую и неквалифицированную.

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