|
Немецкие СМИ озаботились доходами жителей России: Граждан пугают армией голодных и безработных
19 мая 2020, 09:55 • 79 • Политика
Как "вымываются" запасы граждан в России во время пандемии. Немецкие СМИ нарисовали очередную апокалипсическую картину России после карантина. "После снятия режима самоизоляции в стране образуется армия голодных и безработных в 6-8 миллионов человек", - пугает Die Welt.
За два месяца карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, граждане России удвоили траты в интернете, "вымывая" накопленные ранее запасы. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
Речь идёт об оплате через интернет доставки на дом продуктов питания и товаров массового потребления. Также издание обратило внимание на рост запросов по поиску работы и займов "до зарплаты".
Данные о возросших тратах были получены с помощью статистических инструментов Google или "Яндекс". Они показывают более чем двукратный прирост расходов, который сейчас находится на трёхлетнем максимуме. При этом Die Welt предсказывает скорый спад, связанный с исчерпанием запасов населения и отсутствием новых доходов.
Также предсказывается резкое удешевление рабочей силы после окончания карантина. Оно объясняется большим количеством людей, готовых взяться за любую работу, даже самую низкооплачиваемую и неквалифицированную.
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2020, 00:55
|
15 мая 2020, 01:55
|
12 мая 2020, 11:55
|
18 мая 2020, 07:50
|
13 мая 2020, 01:50
|
16 мая 2020, 21:55
|
14 мая 2020, 23:55