Немецкие СМИ озаботились доходами жителей России: Граждан пугают армией голодных и безработных

За два месяца карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, граждане России удвоили траты в интернете, "вымывая" накопленные ранее запасы. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Речь идёт об оплате через интернет доставки на дом продуктов питания и товаров массового потребления. Также издание обратило внимание на рост запросов по поиску работы и займов "до зарплаты".

Данные о возросших тратах были получены с помощью статистических инструментов Google или "Яндекс". Они показывают более чем двукратный прирост расходов, который сейчас находится на трёхлетнем максимуме. При этом Die Welt предсказывает скорый спад, связанный с исчерпанием запасов населения и отсутствием новых доходов.

"По разным оценкам, к моменту снятия ограничительных мер или, точнее, "режима самоизоляции", образуется "армия голодных и безработных" в 6-8 миллионов человек", - пугает немецкое издание.

Также предсказывается резкое удешевление рабочей силы после окончания карантина. Оно объясняется большим количеством людей, готовых взяться за любую работу, даже самую низкооплачиваемую и неквалифицированную.