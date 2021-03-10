Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Политика

Немецкие СМИ ответят за клевету: RT готовит месть за обвинения в шпионаже за Навальным

10 марта 2021, 01:25  •  91 • Политика
RT DE подготовит иск к Bild после обвинений в шпионаже. "Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus", - прокомментировали двуличие немецкого таблоида в редакции канала.
Российский телеканал RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild в связи с обвинениями редакции RT DE в "шпионаже за Алексеем Навальным". Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы RT.
Речь идёт об очередной "сенсации" немецкого таблоида, согласно которой российские спецслужбы якобы следили за Навальным через журналистов RT DE. В ответ редакция канала напомнила, кто на самом деле следит за каждым чихом блогера-оппозиционера.
Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus,
- гласит комментарий RT DE по поводу немецкой публикации.
Тем не менее редакция канала не намерена спускать газете Bild голословные обвинения в свой адрес. Против немецкого таблоида готовится иск о клевете.
RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже",
- говорится в сообщении RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 23:35
Зеленскому готовят эвакуацию с Украины в случае войны - источник
09 марта 2021, 23:35
"Волосы дыбом от того, что происходило": Соратник Ельцина о "циничном грабеже" 90-х
09 марта 2021, 23:35
Тихановская готовит удар по экономике Белоруссии: Оппозиционерка обратилась к Швейцарии
09 марта 2021, 23:35
"Вопрос языка не ко времени": Зеленский перечислил тех, кто хочет "хайпануть"
10 марта 2021, 01:25
Три сценария майдана в Белоруссии: В Минске узнали о планах оппозиции
10 марта 2021, 01:25
Конфуз в прямом эфире: Байден забыл, как зовут стоящего рядом с ним главу Пентагона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.