Немецкие СМИ ответят за клевету: RT готовит месть за обвинения в шпионаже за Навальным

RT DE подготовит иск к Bild после обвинений в шпионаже. "Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus", - прокомментировали двуличие немецкого таблоида в редакции канала.

Российский телеканал RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild в связи с обвинениями редакции RT DE в "шпионаже за Алексеем Навальным". Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы RT.

Речь идёт об очередной "сенсации" немецкого таблоида, согласно которой российские спецслужбы якобы следили за Навальным через журналистов RT DE. В ответ редакция канала напомнила, кто на самом деле следит за каждым чихом блогера-оппозиционера.

Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus,

- гласит комментарий RT DE по поводу немецкой публикации.

Тем не менее редакция канала не намерена спускать газете Bild голословные обвинения в свой адрес. Против немецкого таблоида готовится иск о клевете.

RT DE готовит иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже",

- говорится в сообщении RT.