Немецкие СМИ обвинили "хакеров ГРУ" в атаке на правительство Германии

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Пока мировые СМИ пестрят заголовками о новом супер-оружии России, немецкие СМИ озабочены атаками на правительство Германии. По информации Süddeutscher Zeitung, жертвой кибератаки стало, в частности, министерство иностранных дел страны. Следы, которые нашел американский "айтишник", ведут по традиции в Россию

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Как отмечает агентство DPA, иностранным хакерам удалось пробить "до сих пор считавшуюся надежной" Сеть федерального правительства и органов безопасности (IVBB). Последняя представляет собой инфраструктуру для внутренней коммуникации федеральных властей.

28 февраля министерство внутренних дел ФРГ подтвердило информацию об "инциденте в IT-безопасности". Среди попавших под удар хакеров ведомств, помимо МИД, оказалось министерство обороны. Но в случае с минобороны речь идет лишь о попытках. Насколько атаки были удачными, об этом пока нет подтверждённой информации.

Не успев и не попытавшись разобраться, кто реально стоит за кибератаками, ведущие СМИ Германии: Die Welt, Spiegel и Die Zeit указали на Восток. На "виновников" провала демократов в США и возрождения каталонского сепаратизма в Испании русских хакеров.

"Кибершпионы российской группы "APT28" успешно атаковали Министерство иностранных дел и министерство обороны Германии, говорится в кругах спецслужб. Состоялось проникновение вредоносного программного обеспечения, нападавшие также похитили данные",

- повторяют "копи-пастом" Die Zeit, Tagesspiegel и другие таблоиды.

Немецкие журналисты также сообщают, что атака была опознана немецкими службами безопасности еще в декабре, а кибератаки велись систематически в течении целого года. Дальше больше. Во-первых, говорится об "очевидных признаках" близости APT28 к Главному управлению Генерального штаба (ГРУ). Хакеры "либо напрямую" принадлежат ГРУ или "финансируются" российским правительством и снабжаются материалами.

Примечательно, что Die Welt доказывает правдивость информации о русских хакерах, основываясь на данных американского эксперта Бенджамина Рида - руководителя отдела по кибершпионажу, зарегистрированной в США фирмы FireEye. Так вот это Рид утверждает, что APT28 – криминальная группа хакеров, ориентированная на финансовые приобретения, действующая в масштабах всего Старого света.

"За последние месяцы мы наблюдаем, что APT28 целенаправленно нападает на министерства иностранных дел и обороны в Европейском союзе, и пытается создать доступ к защищенным системам",

- заявил Рид в интервью Die Welt.

Откуда такая информация у американской фирмы? Дело в том, и об этом говорит сам эксперт, что атаки обнаружены системами безопасности FireEye в имейлах (Spearphishing-Mails). Далее отмечается, что "русская ИТ-фирма" активна еще с октября 2014 года, когда FireEye установила ее инфильтрацию и шпионаж против систем НАТО, а также американских оборонных предприятий, как Boeing и Lockheed Martin. Рассказ о таких подробностях имеет не только профессиональную, но и политическую цель – как можно сильнее напугать Европу. И делает это, что симптоматично, не европеец, а американец. Эдакой "кибер-Байден", заставляющий ЕС как можно жестче говорить с Москвой.

России не привыкать слышать обвинения в свой адрес. На "кремлевских хакеров" уже повесили выход Британии из ЕС, поражение Хилари Клинтон, референдум об отделении Каталонии от Испании. Для полноты картины не хватало Германии. Удивительно, но в статьях видных немецких изданий приводятся неподтвержденные властями страны данные о "русском следе".

Фото: www.globallookpress.com

Зато умалчивается о всколыхнувшем Берлин шпионском скандале, разразившемся после того, как сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассказал миру о том, как АНБ США прослушивала канцлера Ангелу Меркель. В 2015 году в Германии закрыли расследование и из года в год старались убрать из повестки дня вмешательство американских спецслужб во внутреннюю политику сильнейшей страны ЕС. Зато в том же году появилась информация об атаках "APT28" на Бундестаг. Напомню, что это происходило в разгаре кризиса на Украине, а Германия, как инициатор санкций, не оставляла попыток дискредитировать российские власти.

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Какой же стимул у немецких медиа взваливать вину на хакеров на России? В Германии продолжается политический кризис. Спустя пять месяцев после выборов в Бундестаг позиции правящей фракции ослабли, и все еще не сформировано правительство. В интервью "Царьграду" пресс-секретарь МИД России Мария Захарова предположила, что обвинения возможно "связаны с политической ситуацией в Германии".

Памятуя о 2015 годе, когда немецкие СМИ лихо переключили внимание с АНБ на APT28, можно предположить, что на этот раз тоже делается попытка, что называется перевести стрелки. Разве у трамповской Америки не меньше стимулов подвергнуть кибератаке Германию, чем у обамовской? Под мантией "монолитного" НАТО между двумя берегами Атлантики уже долгие годы идет необъявленная торговая война. Вспомните многомиллиардные штрафы против гиганта немецкой автоиндустрии Volkswagen и "финансового сердца" еврозоны - Deutsche Bank. Трамп лишь продолжает то, что начал Обама. Миллиардер одобрил введение с 1 марта тарифов на импорт стали (25%) и алюминия (10%), и угрожает наложить 35-процентный налог на импорт продукции BMW. Все еще под дамокловым мечом США находятся европейские фирмы, связанные со строительством "Северного потока-2".

В интервью "Царьграду" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поставил под сомнение взаимосвязь хакеров с российскими властями:

"Российские хакеры, как и хакеры других стран, - это люди свободолюбивые, независимые и, в большинстве случаев, ни на какие государственные органы не работают. В отсутствии доказательств о причастности хакеров к ГРУ обвинения немецких СМИ – это пустые слова, и на них нужно реагировать, как на попытку навести на ситуацию в Европе еще один американский шаблон".

Голословные обвинения со ссылкой на американских IT-экспертов не вызывает удивления у немецкого политолога Александра Рара, особенно при текущей неблагоприятной политической конъюнктуре:

"Сегодня немецкие издания просто априори настроены, можно сказать, в трансатлантическом духе, враждебно против России. Россию считают страной, которая портит жизнь, которая пытается изменить монополярный мир, в котором так комфортабельно Западу жилось. Что Россия выступает как лидер многополярного мира, где российские, китайские, индийские интересы будут противостоять каким-то образом американским и европейским".

Возможно, Европа крайне обижена на США за то, что они ведут против нее "торговую войну" и требуют самим защищаться и повышать расходы на оборону до 2%. И это в условиях, когда ЕС борется с Россией на украинском фронте. На кого-то же нужно выместить обиду. А если серьезно, вся эта история с русскими хакерами – не что иное, как попытка свалить ответственность за свои проблемы на другую страну. А проблем у Европы, вспоминая о беженцах, терроризме, Brexit, Каталонии и политическом кризисе в Берлине, точно хватает.

Гасанов Камран