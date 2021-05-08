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Немецкие СМИ о Сувалкском коридоре: Германия не будет воевать против России

08 мая 2021, 17:25  •  189 • Война
Германия не будет воевать с Россией за контроль над Сувалкским коридором, даже если бы Россия первой начала наступление на Прибалтику, пишет немецкое издание Handelsblatt.
Ст. 5 Устава НАТО гласит, что нападение на одну из стран-членов НАТО будет воспринято как нападение на весь альянс и повлечёт военное вмешательство всей организации. Однако немецкая пресса сомневается, что страны НАТО готовы вмешаться в потенциальный конфликт вокруг Сувалкского коридора. Ожидать быстрой реакции НАТО на основании ст. 5 наивно, пишет Handelsblatt.
«Я не вижу никаких шансов ожидать, чтобы Германия когда-либо предприняла боевые действия против России. Подумайте о словах немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который сказал, что Германия должна России "Северный поток-2" как искупление за грехи, совершённые во Вторую мировую войну. Манёвры НАТО в Сувалкском коридоре он назвал бряцанием оружием. Я не вижу в немецкой политике никакого большинства, которое выступало бы за военные действия в какой бы то ни было форме»,
– констатирует директор экспертного центра EVRO Inteligence Вольфганг Мюнхау.
Сувалкский коридор – полоска земли протяжённостью 65 км на стыке польско-литовской границы с Калининградской областью России и с Белоруссией. Это единственная сухопутная связь между Литвой, Латвией и Эстонией с остальными странами НАТО. Брюссель оправдывает наращивание группировки НАТО в этом районе необходимостью создать заслон на пути потенциального российско-белорусского наступления. Данная группировка одновременно может служить передовым отрядом вторжения НАТО в Россию и Белоруссию с целью отсечения Белоруссии от России.
Это и есть главная причина, почему Запад продолжает бряцать оружием в Сувалкском коридоре. России не выгодны боевые действия на территории Калининградского полу-эксклава в силу географической отделённости региона от остальной России, ни в силу общей политики Москвы. Западу же Калининград мешает как стратегически выгодная база российского ВМФ. Пока у России есть Калининград, Россия остаётся балтийской державой и её западные рубежи находятся под защитой.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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