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Поведение стран Европы и США в деле с отравлением Скрипаля свидетельствует о постановке с целью дискредитации России.

Отказ Великобритании предоставить доказательства причастности России к отравлению шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля говорит о том, что Западу не интересны факты. Важно лишь одно - дальнейшая дискредитация и демонизация России, пишет немецкое издание Neopresse.

В материале отмечается, что на прошедшем в Москве совещании Министерства иностранных дел по поводу ситуации с отравлением Скрипаля российские чиновники опирались исключительно на факты, а также международные договоры и соглашения. Многократно был поднят вопрос о том, почему британская сторона требует объяснений по поводу инцидента, не предоставляя при этом никаких доказательств своих обвинений.

Более того, американские и французские посольства в ответ на аналогичные претензии заявляют, что "не нуждаются в доказательствах, чтобы выразить солидарность своим британским друзьям". То есть, по сути, Россия виновна просто в силу самих обвинений.

Такое поведение, по мнению издания, означает, что ни США, ни ЕС не заинтересованы в фактах. Для них главное - это еще сильнее дискредитировать и демонизировать Россию. Таким образом, полагает Neopresse, Запад готовит свое население к открытой войне с Россией. Подобный трюк уже неоднократно видели с Сербией, Ираком, Ливией, Сирией и другими государствами.

"Нельзя верить ничему, что говорят Вашингтон и Лондон", - подчеркивает автор материала.