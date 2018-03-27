Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ничего святого: Запад решил ударить по России на фоне трагедии в Кемерове
Порошенко придумал, как оправдать высылку российских дипломатов из России - виде...
Sky: Москва обернет высылку дипломатов для сплочения нации против Запада
«Ракеты летают постоянно»
Главная / Политика

Немецкие СМИ о "деле Скрипаля": Запад не интересуют факты, ему нужна война

27 марта 2018, 02:09  •  75 • Политика
Поведение стран Европы и США в деле с отравлением Скрипаля свидетельствует о постановке с целью дискредитации России.
Отказ Великобритании предоставить доказательства причастности России к отравлению шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля говорит о том, что Западу не интересны факты. Важно лишь одно - дальнейшая дискредитация и демонизация России, пишет немецкое издание Neopresse.
В материале отмечается, что на прошедшем в Москве совещании Министерства иностранных дел по поводу ситуации с отравлением Скрипаля российские чиновники опирались исключительно на факты, а также международные договоры и соглашения. Многократно был поднят вопрос о том, почему британская сторона требует объяснений по поводу инцидента, не предоставляя при этом никаких доказательств своих обвинений.
Более того, американские и французские посольства в ответ на аналогичные претензии заявляют, что "не нуждаются в доказательствах, чтобы выразить солидарность своим британским друзьям". То есть, по сути, Россия виновна просто в силу самих обвинений.
Такое поведение, по мнению издания, означает, что ни США, ни ЕС не заинтересованы в фактах. Для них главное - это еще сильнее дискредитировать и демонизировать Россию. Таким образом, полагает Neopresse, Запад готовит свое население к открытой войне с Россией. Подобный трюк уже неоднократно видели с Сербией, Ираком, Ливией, Сирией и другими государствами.
"Нельзя верить ничему, что говорят Вашингтон и Лондон", - подчеркивает автор материала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
26 марта 2018, 13:09
Затишье перед Пасхой: В Донбассе готовится новое перемирие
26 марта 2018, 20:54
Галлас: ЧМ-2018 не должен становиться средством решения политических проблем
27 марта 2018, 02:09
Хватило едва-едва: В Словакии с минимальным перевесом признали новое правительство

Загрузка...
27 марта 2018, 02:09
В шоке будете только вы: Британским СМИ объяснили, что в России думают о высылке дипломатов
26 марта 2018, 22:54
Глава МИД Сербии - о высылке дипломатов: Холодная война давно переросла в "ледяную"
26 марта 2018, 19:39
МВД упростит жизнь иностранным специалистам и студентам: Получить паспорт России станет легче
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили Путина
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
21 марта 2018, 19:24
Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится
21 марта 2018, 12:54
"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
23 марта 2018, 13:39
В Екатеринбурге "захватили" телебашню и требуют референдум
21 марта 2018, 12:54
Претенденты на пост: Кто может заменить Сергея Лаврова и кому нужна отставка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.