|
Немецкие СМИ о "деле Скрипаля": Запад не интересуют факты, ему нужна война
27 марта 2018, 02:09 • 75 • Политика
Поведение стран Европы и США в деле с отравлением Скрипаля свидетельствует о постановке с целью дискредитации России.
Отказ Великобритании предоставить доказательства причастности России к отравлению шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля говорит о том, что Западу не интересны факты. Важно лишь одно - дальнейшая дискредитация и демонизация России, пишет немецкое издание Neopresse.
В материале отмечается, что на прошедшем в Москве совещании Министерства иностранных дел по поводу ситуации с отравлением Скрипаля российские чиновники опирались исключительно на факты, а также международные договоры и соглашения. Многократно был поднят вопрос о том, почему британская сторона требует объяснений по поводу инцидента, не предоставляя при этом никаких доказательств своих обвинений.
Более того, американские и французские посольства в ответ на аналогичные претензии заявляют, что "не нуждаются в доказательствах, чтобы выразить солидарность своим британским друзьям". То есть, по сути, Россия виновна просто в силу самих обвинений.
Такое поведение, по мнению издания, означает, что ни США, ни ЕС не заинтересованы в фактах. Для них главное - это еще сильнее дискредитировать и демонизировать Россию. Таким образом, полагает Neopresse, Запад готовит свое население к открытой войне с Россией. Подобный трюк уже неоднократно видели с Сербией, Ираком, Ливией, Сирией и другими государствами.
Подпишитесь на нас
75
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 марта 2018, 04:24
|
21 марта 2018, 09:39
|
21 марта 2018, 19:24
|
21 марта 2018, 12:54
|
21 марта 2018, 06:24
|
23 марта 2018, 13:39
|
21 марта 2018, 12:54