Немецкие СМИ назвали размер пенсии Меркель после отставки

Ангела Меркель. Фото: Emmanuele Contini via www.imago-/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com

Политик имеет право на 65% от депутатской зарплаты, а также еще ряд льгот

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель может рассчитывать на ежемесячные пенсионные выплаты в размере 15 тысяч евро после отставки. Такой подсчет сделали в Союзе налогоплательщиков.

Указанный размер рассчитан, исходя из льгот, на которые канцлер вправе претендовать из-за длительного членства в Бундестаге, а также ее работы в качестве главы правительства. С 1990 года Меркель регулярно избиралась в бундестаг. Длительное время она работала в правительстве Гельмута Коля – он занимал пост федерального канцлера в период с 1982 по 1998 годы. Сама Меркель может похвастаться аналогичным сроком: она находится в кресле главы правительства практически 16 лет.

Как отмечает источник, канцлеру полагается пенсия в размере 65 процентов от зарплаты депутата – сейчас это порядка 10 тыс. евро. Неизвестно, какой будет прибавка за канцлерское кресло. Немецкие журналисты указали, что ее предшественник Герхард Шредер на посту лидера за семь лет получает ежемесячно 6,5 тыс. евро.

"Таким образом, Меркель может рассчитывать на практически половину своей нынешней зарплаты. В настоящее время канцлер зарабатывает немногим более 35 000 евро в месяц. Кроме того, она финансирует офис-менеджера, двух спикеров, секретаря и водителя (на которых имеет право после отставки – прим. ред.)", – отмечает источник.

Известно, что 20 августа канцлер прилетит с официальным визитом в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, с которым должна провести переговоры. Информацию уже подтвердили в федеральном правительстве ФРГ, позднее – в Кремле. О предстоящем визите канцлера в российскую столицу стало известно сегодня, 13 августа.