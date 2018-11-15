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Немецкие СМИ натравили прокуратуру на партию «Альтернатива для Германии»

15 ноября 2018, 00:54  •  49 • Политика
Газета Sueddeutsche Zeitung распространила сведения о том, что немецкие патриоты якобы получили нелегальное финансирование предвыборной кампании сопредседателя фракции в бундестаге Алисы Вайдель. Узнав об этом, прокуратура Констанца возбудила расследование.
Прокуратура немецкого Констанца расследует приписываемое партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) нелегальное финансирование избирательной кампании одного из своих политиков. Такое сообщение публикует журнал Spiegel по сведениям от руководителя надзорного ведомства.
До этого ряд немецких СМИ, в том числе сама Sueddeutsche Zeitung, сообщали о получении сопредседателем фракции АдГ в бундестаге ФРГ Алисой Вайдель около 130 тысяч евро от швейцарской фармацевтической компании. Утверждалось, что деньги были переведены одному из отделений АдГ небольшими суммами, чтобы обойти установленное законом ограничение. Целью пожертвований было финансирование избирательной кампании Вайдель.
«На фоне сообщений в прессе прокуратура Констанца ведет расследование вопроса о том, имели ли правонарушения место», — рассказал изданию глава надзорного ведомства.
Как известно, по законам Германии утаивание источника денежных средств, получаемых политической партией, угрожает лишением свободы сроком до трех лет. Кроме того, законодательство запрещает финансирование политических партий ФРГ гражданами и организациями стран, не являющихся членами Евросоюза.
При этом сообщается, что подозрительные средства были в тоиге возвращены партией отправителю. Однако немецкие СМИ придрались к тому, что это было сделано "недостаточно быстро".

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