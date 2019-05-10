Немецкие СМИ: Чеченская мафия — новая головная боль Германии

Автор:

Гасанов Камран

В немецкой прессе всё чаще появляются сообщения об активности чеченской мафии. Чеченские ОПГ в Германии наступают на пятки арабским, турецким и восточноевропейским преступникам. Последняя громкая публикация на эту тему вышла в издании Berliner Kurier . В статье под названием «Закалённые в боях банды: кровавый след чеченской мафии» берлинская газета сообщала о банде из 250 человек, отличающейся особой жестокостью и непредсказуемостью.

Убийство в Берлине

На счету этих бандитов «зрелищный теракт» в немецкой столице в марте 2016 года. Тогда немца турецкого происхождения взорвали, когда он проезжал в своём «Фольксвагене» через район Шарлоттенбург. Причиной убийства стала «неудачная» сделка с кокаином, в которой были замешаны чеченцы.

Фото: www.globallookpress.com

В том же 2016 году, в августе, был убит член рокерского клуба Guerilla Nation Дирк С. Предположительно, чеченские бандиты пытались «отжать» у него этот клуб. И им это удалось. Уже спустя несколько месяцев после убийства Дирка С. Guerilla Nation распался.

Поводом к аналогичной публикации в Der Spiegel стал пост в Facebook . В нём изображена торчащая из тонированного «Мерседеса» мускулистая рука с автоматом Калашникова. Посыл снимка, по мнению издания, таков: «Насилие является решением».

Автором публикации является клуб боевых искусств Regime 95. Группа состоит из выходцев из Чечни и действует на востоке и севере Германии. Федеральное уголовное ведомство (Bundeskriminalamt, BKA) видит в организации пример распространения преступной структуры.

Операция «Щетина»

Активность выходцев с Северного Кавказа вынудила полицию Германии провести анализ «наиболее бросающихся в глаза» членов чеченской общины. В операции под кодовым названием «щетина» участвовали девять государственных отделов уголовного розыска, разведывательных служб, таможни, а также федеральное управление по миграции и беженцам (BAMF). Проанализирована деятельность свыше 200 человек.

Результаты, с которыми ознакомились репортёры Der Spiegel , шокируют. Из 200 молодых людей треть входит в экстремистские группировки и замешана в тяжких уголовных преступлениях.

До сих пор немецкая полиция в качестве угрозы рассматривала арабские кланы, хотя в то же время чеченские банды действовали под прикрытием.

На 44 страницах отчёта BKA описывается, как чеченские группировки взяли под контроль целые отрасли преступности:

Они демонстрируют повышенную готовность к эскалации насилия и всё чаще фигурируют в делах с убийствами.

Если раньше чеченцы выступали посредниками в организации преступлений, то сегодня они нашли самостоятельные источники обогащения. Они задействованы в наркоторговле, кражах, вымогательстве и коллекторской деятельности.

Преступники наблюдают за полицией

Немецкие правоохранительные органы больше пугает не то, что чеченские банды подминают под себя другие этнические группы, а их доступ к секретной информации — метод, свойственный итальянской мафии. Это удаётся сделать благодаря тому, что всё больше чеченцев устраиваются на работу в частные охранные предприятия (ЧОП). Согласно данным расследования, чеченские ОПГ нередко получали заказы по охране полицейских участков. Имея в руках такой козырь, преступники могли «с близкого расстояния наблюдать за действиями полиции», оставаясь неприкасаемыми.

Фото: www.globallookpress.com

Ещё одной особенностью этих банд является то, что их политические разногласия никак не мешают им «держаться вместе». Среди чеченских беженцев в Австрии, Германии и остальной Европе немало противников главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако когда речь заходит о нелегальной деятельности, политические предпочтения не являются помехой.

Связь с исламистами

Масштаб проблемы был бы ещё шире, если бы чеченские группировки были связаны с исламистами. Но такой факт не выявлен. Тем не менее, учитывая потенциальную возможность такого развития событий, BKA рекомендует МВД плотно взаимодействовать с разведслужбами.

Хотя в более ранней публикации Berliner Kurier (от 11 октября 2018 года) следователи BKA выражали уверенность в том, что чеченские наркодилеры финансируют исламистских террористов: «Нигде больше BKA не находил таких тесных связей с исламскими экстремистами, как в случае с чеченцами».

Чеченский боевик, примкнувший к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Фото: www.globallookpress.com

Точное число членов чеченских ОПГ установить пока не удалось. Большинство из них имеют российские паспорта. Но анализ МВД Германии показал, что чеченская община в Федеративной Республике — крупнейшая в Европе. Согласно Федеральному управлению по миграции и беженцам, в ФРГ проживают 50 тысяч выходцев с Северного Кавказа. Из них 80% — чеченцы.

Жестокие, объединённые в сеть и изолированные: в целом аналитики BKA признают значительную угрозу, исходящую от чеченских групп правонарушителей,

— пишет Der Spiegel .

Выслать из Германии нельзя

Немецкий журнал обеспокоен тем, что, несмотря на попытки следователей добиться депортации, за год анализа МВД ни один из 200 наиболее опасных представителей чеченской диаспоры не покинул ФРГ. Немецкие законы препятствуют высылке беженцев, которые давно находятся в стране по семейным обстоятельствам. С другой стороны, приток мигрантов с Северного Кавказа в Германию, которые могут пополнить ОПГ, будет только расти.

Если соотнести приведённые в статистике немецких властей данные о чеченской общине, то опасные её представители составляют лишь 0,5% от общего числа. Однако тот факт, что за чеченскую мафию взялось Федеральное уголовное ведомство, говорит о том, что чеченская мафия стала такой же головной болью в Германии, что и албанская, и арабская, и турецкая.