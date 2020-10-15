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Немецкие рабочие повторили с самолётом Лукашенко "трюк Чаушеску"

15 октября 2020, 13:45  •  73 • Политика
Рабочие немецкой авиакомпании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным СМИ, с белорусским лидером якобы поступили так же, как с экс-президентом Румынии Николае Чаушеску 31 год назад.
"Наша Нива" сообщила о том, что рабочие немецкой авиакомпании Lufthansa Technik 13 октября в аэропорту Фульсбюттель якобы повторили тот же трюк, что и 31 год назад с тогдашним президентом Румынии Николае Чаушеску, - отказались обслуживать самолёт белорусского лидера.
С требованием отказаться от обслуживания "Боинга 737" с регистрационным номером EW-001PA сотрудники авиакомпании, мол, обратились к своему руководству. А профсоюз компании даже листовки распространил, в которых заявил, что это, мол, "самолёт того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".
Немецкие рабочие выразили солидарность со своими белорусским коллегами, заявив, что с ними они "стоят бок о бок".
В той же листовке работники авиакомпании высказались и в адрес правительства республики, потребовав отставки Александра Лукашенко.
Любопытно, но в лозунгах немецких рабочих звучат ровно те же требования, что выдвигались провокаторами и организаторами протестных маршей в Белоруссии: не только отставки президента, но и перевыборов, а также освобождения "всех политических заключённых".

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