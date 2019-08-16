Немецкие "зеленые" заподозрили Россию в подкупе депутатов: В бундестаге ищут шпионов, упущенных контрразведкой

После того как целый ряд депутатов бундестага выступили с критикой антироссийских санкций и нерасторопности правительства Ангелы Меркель в плане налаживания отношений с Россией, скептики из партии "Союз 90 / Зелёные" заподозрили, что Москва может подкупать парламентариев.

Немецкие "зеленые" обратились в бундестаг с требованием устроить поиск "русских шпионов", проверив депутатов в том числе на предмет поездок в Россию. По данным RT, предлагается также выяснить, не получали ли парламентарии "материальную и медийную поддержку" со стороны Москвы.

Эксперты полагают, что за инициативой стоит не только русофобия, но и банальное желание чужими руками свести счёты с политическими конкурентами. Стоит отметить, в 2017 году в Берлине уже поднимали вопрос о "русском вмешательстве" в выборы, однако тогда немецкая контрразведка дала однозначный ответ, заверив, что депутаты, видящие перспективы в сотрудничестве с Россией, отстаивают свою позицию только исходя из заботы о благе своего государства.

Российские власти также не раз подчёркивали, что Москва принципиально не вмешивается во внутренние дела других государств. Тем не менее "зелёные" считают необходимым перепроверить, не упустила ли контрразведка шпионов с мандатами.