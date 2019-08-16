Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сценарист "Чернобыля" подкинул организаторам митингов в России тему дл...
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
Игорь Додон собирается с визитом в Соединённые Штаты
"Накрывала детей своим телом": В Канаде семья описала встречу с волком...
Главная / Политика

Немецкие "зеленые" заподозрили Россию в подкупе депутатов: В бундестаге ищут шпионов, упущенных контрразведкой

16 августа 2019, 14:39  •  13 • Политика
В немецкой партии "Союз 90 / Зелёные" заподозрили Россию в подкупе депутатов федерального парламента: в бундестаге инициировали поиск шпионов, которых, как полагают русофобы, упустила контрразведка.
После того как целый ряд депутатов бундестага выступили с критикой антироссийских санкций и нерасторопности правительства Ангелы Меркель в плане налаживания отношений с Россией, скептики из партии "Союз 90 / Зелёные" заподозрили, что Москва может подкупать парламентариев.
Немецкие "зеленые" обратились в бундестаг с требованием устроить поиск "русских шпионов", проверив депутатов в том числе на предмет поездок в Россию. По данным RT, предлагается также выяснить, не получали ли парламентарии "материальную и медийную поддержку" со стороны Москвы.
Эксперты полагают, что за инициативой стоит не только русофобия, но и банальное желание чужими руками свести счёты с политическими конкурентами. Стоит отметить, в 2017 году в Берлине уже поднимали вопрос о "русском вмешательстве" в выборы, однако тогда немецкая контрразведка дала однозначный ответ, заверив, что депутаты, видящие перспективы в сотрудничестве с Россией, отстаивают свою позицию только исходя из заботы о благе своего государства.
Российские власти также не раз подчёркивали, что Москва принципиально не вмешивается во внутренние дела других государств. Тем не менее "зелёные" считают необходимым перепроверить, не упустила ли контрразведка шпионов с мандатами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
15 августа 2019, 19:09
Спекуляции СМИ вокруг "передачи Лавровым островов Японии" вызвали гнев МИД России
16 августа 2019, 11:24
Сценарист "Чернобыля" подкинул организаторам митингов в России тему для протестов
15 августа 2019, 19:09
Кремль допустил представление к госнаградам пилотов севшего в поле A321
16 августа 2019, 11:24
"Не дает покоя история 1940-х годов": В России ответили на заявление Болтона о "воровстве технологий"
16 августа 2019, 11:24
Иран, танкеры и нефть: Почему США продолжают угрожать, не боясь "матери всех войн"?
16 августа 2019, 11:24
"Популистский акт": Стратегию Зеленского по "возвращению полуострова" оценили в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 августа 2019, 04:54
Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли России
16 августа 2019, 04:54
Литва признала поражение в "атомном споре" с Россией и Белоруссией: "П...
16 августа 2019, 04:54
Захарова одной фразой развенчала искажение слов Лаврова о Курилах
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
14 августа 2019, 05:39
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
12 августа 2019, 09:54
Полигон в Архангельской области. Что могло взорваться в Неноксе?
12 августа 2019, 06:39
"Ошибка" государства может каждого лишить квартиры - Пронько
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.