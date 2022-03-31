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Немецкие профсоюзы возмущены. Без русского газа встанут заводы, 3,4 млн человек останутся без работы

31 марта 2022, 03:30  •  65 • Политика
В Германии волну возмущения подняли профсоюзы крупных промышленных предприятий. Без русского газа, от которого намерены отказаться власти ФРГ, встанут заводы, рабочие останутся без работы.
Русский газ нужен на химических, сталелитейных заводах, фабриках по производству бумажных изделий. По оценке профсоюзных организаций, работу могут потерять 3,4 миллиона немцев.
"Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности", – заявил в интервью агентству Bloomberg президент профсоюза работников химической промышленности IGBCE Майкл Вассилиадис.
До ввода оплаты за русский газ в рублях остались сутки. Правительство ФРГ так и не приняло никаких решений, оно лишь готово ввести режим чрезвычайной ситуации в случае прекращения поставок газа из России.

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