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Немецкие политики выступили за ликвидацию антироссийских санкций на фоне пандемии

18 марта 2020, 11:35  •  31 • Политика
Немецкие политики требуют снять антироссийские санкции в связи с пандемией коронавируса. Вопрос поднимут уже на ближайшем заседании международного комитета бундестага.
Представитель международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил о необходимости пересмотреть отношения с Россией, ведь в сложные времена страны должны помогать друг другу. А также отметил, что, помимо всего, сегодняшний кризис мощно ударит по экономике Евросоюза.
В беседе с "Известиями" он заметил, что отказаться от антироссийских санкций следовало ещё до кризиса, который последовал за распространением коронавируса. И подчеркнул, что теперь, когда границы закрыты, это более актуально.
Вальдемар Гердт уже на ближайшем заседании комитета намерен поднять этот вопрос. Официальный представитель фракции "Левые" в международном комитете бундестага Александр Ной выступил в поддержку такой инициативы.
Однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, вероятным камнем преткновения может стать позиция канцлера Ангелы Меркель, и это серьёзная проблема для того, чтобы реализовать идею немецких политиков.
Он подчеркнул, что на самом деле "большая часть немецкого бизнеса заинтересована в снятии санкций", но не уверен, что "инициативу "Альтернативы для Германии" поддержат другие".

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