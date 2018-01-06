Немецкие политики видят единую Европу под Германией? • 261 • Аналитика







Грёзы о Соединённых Штатах Европы





Комментаторы германских социальных сетей на этот раз не отказали себе в удовольствии резко покритиковать своего многолетнего канцлера. Ей припомнили все кризисы последних лет, расколовшие немецкое общество. На странице канцлера в Facebook актриса Silvana Heißenberg опубликовала набравший сотни лайков пост: «Вы самая презираемая и криминальная федеральный канцлер, которую немецкий народ когда-либо вынужден был терпеть».



Такую резкость оценок местные СМИ объясняют возросшими в последнее время центробежными настроениями немцев, проще говоря, ростом числа евроскептиков и националистов. На недавно прошедших выборах в Бундестаг они проголосовали за правые партии. Главным бенефициаром возросших националистических настроений немцев стала партия «Альтернатива для Германии», занявшая по итогам голосования третье место.



Настроение этих людей выразил другой посетитель странички Меркель в Facebook – Patrick Brandl. «Не парадоксально ли, – пишет Brandl, чей пост набрал почти 500 лайков, – когда канцлера Германии освистывает родной немецкий народ, а хвалят всякие сирийцы, румыны и компания. О чем это говорит? Очевидно о том, что канцлер управляет не той страной».



На первый взгляд, германский политикум занимает диаметрально противоположную позицию по отношению к критикам Меркель. Он последовательно выступает за дальнейшую евроинтеграцию. 8 декабря лидер второй по значимости в стране – Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц даже предложил создать к 2025 году Соединённые Штаты Европы.



«Я предлагаю европейский конституционный договор, который образует федеральную Европу, — сказал демократ Шульц и добавил. – Договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажется от него, автоматически должны будут покинуть блок». Такая вот почти принудительная интеграция по Шульцу.



Многие в Германии отнеслись к ней с одобрением. Это зафиксировала британская компания YouGov. Она по горячим следам выступления Мартина Шульца провела опрос отношения европейцев к новой концепции германского политика. По данным исследования, примерно треть немцев согласились с федерализацией Европы.



Близки к ним по настроению французы. Во Франции идея Шульца понравилась 28% опрошенных YouGov. Остальные европейцы были более сдержанны, если не сказать, скептичны. В Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Великобритании создание СШЕ поддержали только 10-12% участников опроса.



Проект Шульца резко отвергло большинство финнов (56%) и норвежцев (55%). Настроение этих людей можно понять из комментария, который дал корреспонденту RT директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По мнению эксперта, есть опасность, что более глубокое объединение Европы превратит её в одну большую Германию.



«Шульц хочет, чтобы все согласились с новой Конституцией, – отметил Журавлёв. – А что это будет означать? Единая Конституция — это, в конечном счёте, единое правительство, избираемое во всей Европе. Но мы понимаем, что промышленное превосходство Германии, превосходство германской экономики, бизнеса во многом будут определять, кого и как станут избирать».



Меж тем, немецкий истэблишмент в целом с одобрением отнесся к предложению Шульца. Потому в новогоднем поздравлении Ангелы Меркель он увидел нацеленность как раз на такую интеграцию Европы, которая бы усиливала германские позиции. Круг замкнулся. Критики Меркель и её сторонники, выступая с разных политических позиций, выразили по сути настоящее настроение немцев – ориентироваться не на европейские, а на свои национальные интересы. Надо меньше пить. Горилки



От кого Германия черпает свои силы?



Для Европы это не новость. Не случайно президент Чехии Милош Земан увидел в предложении Шульца угрозу единству в ЕС и подчеркнул: «Никто не нанёс идее европейской федерализации большего ущерба, чем Мартин Шульц этим своим заявлением». Земан имел ввиду тезис Шульца об автоматическом исключении из СШЕ членов Евросоюза, не согласных с «европейским конституционным договором».



Президент Чехии – давний оппонент немецких политиков. Компанию ему составляют лидеры Польши, Венгрии, Греции и даже стран Прибалтики, недовольных планами строительства балтийского газопровода. Периодически этот круг критиков немецкой политики в ЕС расширяется. Причиной тому неприкрытое давление Берлина на принятие решений сообществом.



Если раньше выгодные ей решения Германия проводила «через тихие консультации», то теперь она это делает с помощью громких заявлений и активной работы немецких СМИ. Яркий пример тому – «принуждение» членов ЕС к квотам на мигрантов, которых в надежде на повышение трудового потенциала собственной страны пригласила в Европу сама Ангела Меркель.



Это доминирующее положение Германии закономерно объясняют мощью её экономики. Немцы и вправду много получили от расширения европейского рынка. Они продвинули свой бизнес по континенту с заметной выгодой. Ведь германская экономика на 30% – экспортная. Причем, тут дело не только в вывозе из страны продукции известных в мире машиностроительных или электротехнических компаний. Их доля не так велика в экономике Германии. Здесь доминируют услуги, составляющие до двух третей ВВП. Они – главный предмет германского экспорта в страны европейского содружества.



Речь, понятно, не о починке обуви или ремонте квартир. Услуги в германской экономике держатся на трёх китах – банковско-финансовой системы государства, торговле и транспорте. В центре этой композиции – Deutsche Bank, Dresdner Bank и Commerzbank, включающие в себя коммерческие и ипотечные банки, инвестиционные, страховые и лизинговые компании, специализированные консультационные фирмы и т.д. О Последнем Богатыре. И похоже действительно последнем



Вся эта радость рухнула на европейские головы, мощно продвигая по ЕС немецкий бизнес, включая средний и мелкий. Не забыли в банках и о своих национальных партнёрах по «услугам». Достаточно вспомнить торговую компанию Metro AG из Дюссельдорфа, с помощью немецкого капитала щедро рассыпавшую свои супер- и гипермаркеты по всем европейским странам.



Со временем германский бизнес стал контролировать инвестиционные проекты, рынок финансов и услуг во многих странах Евросоюза и даже влиять на кадровую политику в местных компаниях. В сухом остатке – положительное сальдо торгового баланса в пользу Германии. В 2016 году оно составило по странам ЕС более € 75 миллиардов (экспорт на € 707,9 млрд. против импорта на €632,5 млрд.).



Что показывает эта арифметика? Прежде всего, то, что немецкий бизнес планомерно обескровливает экономики соседей по ЕС. Германское сальдо 2016 года больше, например, чем ВВП Болгарии и Латвии за тот же период. Получается, за год ФРГ фактически «проглатывает» две малых страны содружества. В ушедшем году немецкие аппетиты только выросли. По предварительным оценкам, положительное торговое сальдо между Германией и ЕС увеличилось на 5 процентных пунктов.



Такое положение не способствует укреплению единства в Евросоюзе. Новые планы немецких политиков лишь подливают масла в огонь раздора. Ведь эти планы сегодня можно рассматривать, как попытку немцев закрепить свою гегемонию в ЕС, придать ей новый структурный характер с помощью наднационального правительства федеральной Европы.



Ради этой цели, действительно, надо «работать активнее, чем когда-либо», как и призвала в своём новогоднем обращении Ангела Меркель. Согласятся ли европейцы с этим призывом действующего руководителя Германии? Ответ мы узнаем уже в наступившем году… Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в своём новогоднем обращении призвала соотечественников и всех европейцев «работать активнее, чем когда-либо, чтобы сохранить единство сообщества». Годом ранее бундесканцлерин желала немцам сохранять оптимизм. Это пожелание было следствием тяжёлого кризиса с мигрантами и ожидающимися выборами в Бундестаг. Теперь, несмотря уже на другой кризис – правительственный, Меркель настраивает немцев на работу вместе со всей Европой.Комментаторы германских социальных сетей на этот раз не отказали себе в удовольствии резко покритиковать своего многолетнего канцлера. Ей припомнили все кризисы последних лет, расколовшие немецкое общество. На странице канцлера в Facebook актриса Silvana Heißenberg опубликовала набравший сотни лайков пост: «Вы самая презираемая и криминальная федеральный канцлер, которую немецкий народ когда-либо вынужден был терпеть».Такую резкость оценок местные СМИ объясняют возросшими в последнее время центробежными настроениями немцев, проще говоря, ростом числа евроскептиков и националистов. На недавно прошедших выборах в Бундестаг они проголосовали за правые партии. Главным бенефициаром возросших националистических настроений немцев стала партия «Альтернатива для Германии», занявшая по итогам голосования третье место.Настроение этих людей выразил другой посетитель странички Меркель в Facebook – Patrick Brandl. «Не парадоксально ли, – пишет Brandl, чей пост набрал почти 500 лайков, – когда канцлера Германии освистывает родной немецкий народ, а хвалят всякие сирийцы, румыны и компания. О чем это говорит? Очевидно о том, что канцлер управляет не той страной».На первый взгляд, германский политикум занимает диаметрально противоположную позицию по отношению к критикам Меркель. Он последовательно выступает за дальнейшую евроинтеграцию. 8 декабря лидер второй по значимости в стране – Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц даже предложил создать к 2025 году Соединённые Штаты Европы.«Я предлагаю европейский конституционный договор, который образует федеральную Европу, — сказал демократ Шульц и добавил. – Договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажется от него, автоматически должны будут покинуть блок». Такая вот почти принудительная интеграция по Шульцу.Многие в Германии отнеслись к ней с одобрением. Это зафиксировала британская компания YouGov. Она по горячим следам выступления Мартина Шульца провела опрос отношения европейцев к новой концепции германского политика. По данным исследования, примерно треть немцев согласились с федерализацией Европы.Близки к ним по настроению французы. Во Франции идея Шульца понравилась 28% опрошенных YouGov. Остальные европейцы были более сдержанны, если не сказать, скептичны. В Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Великобритании создание СШЕ поддержали только 10-12% участников опроса.Проект Шульца резко отвергло большинство финнов (56%) и норвежцев (55%). Настроение этих людей можно понять из комментария, который дал корреспонденту RT директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По мнению эксперта, есть опасность, что более глубокое объединение Европы превратит её в одну большую Германию.«Шульц хочет, чтобы все согласились с новой Конституцией, – отметил Журавлёв. – А что это будет означать? Единая Конституция — это, в конечном счёте, единое правительство, избираемое во всей Европе. Но мы понимаем, что промышленное превосходство Германии, превосходство германской экономики, бизнеса во многом будут определять, кого и как станут избирать».Меж тем, немецкий истэблишмент в целом с одобрением отнесся к предложению Шульца. Потому в новогоднем поздравлении Ангелы Меркель он увидел нацеленность как раз на такую интеграцию Европы, которая бы усиливала германские позиции. Круг замкнулся. Критики Меркель и её сторонники, выступая с разных политических позиций, выразили по сути настоящее настроение немцев – ориентироваться не на европейские, а на свои национальные интересы.Для Европы это не новость. Не случайно президент Чехии Милош Земан увидел в предложении Шульца угрозу единству в ЕС и подчеркнул: «Никто не нанёс идее европейской федерализации большего ущерба, чем Мартин Шульц этим своим заявлением». Земан имел ввиду тезис Шульца об автоматическом исключении из СШЕ членов Евросоюза, не согласных с «европейским конституционным договором».Президент Чехии – давний оппонент немецких политиков. Компанию ему составляют лидеры Польши, Венгрии, Греции и даже стран Прибалтики, недовольных планами строительства балтийского газопровода. Периодически этот круг критиков немецкой политики в ЕС расширяется. Причиной тому неприкрытое давление Берлина на принятие решений сообществом.Если раньше выгодные ей решения Германия проводила «через тихие консультации», то теперь она это делает с помощью громких заявлений и активной работы немецких СМИ. Яркий пример тому – «принуждение» членов ЕС к квотам на мигрантов, которых в надежде на повышение трудового потенциала собственной страны пригласила в Европу сама Ангела Меркель.Это доминирующее положение Германии закономерно объясняют мощью её экономики. Немцы и вправду много получили от расширения европейского рынка. Они продвинули свой бизнес по континенту с заметной выгодой. Ведь германская экономика на 30% – экспортная. Причем, тут дело не только в вывозе из страны продукции известных в мире машиностроительных или электротехнических компаний. Их доля не так велика в экономике Германии. Здесь доминируют услуги, составляющие до двух третей ВВП. Они – главный предмет германского экспорта в страны европейского содружества.Речь, понятно, не о починке обуви или ремонте квартир. Услуги в германской экономике держатся на трёх китах – банковско-финансовой системы государства, торговле и транспорте. В центре этой композиции – Deutsche Bank, Dresdner Bank и Commerzbank, включающие в себя коммерческие и ипотечные банки, инвестиционные, страховые и лизинговые компании, специализированные консультационные фирмы и т.д.Вся эта радость рухнула на европейские головы, мощно продвигая по ЕС немецкий бизнес, включая средний и мелкий. Не забыли в банках и о своих национальных партнёрах по «услугам». Достаточно вспомнить торговую компанию Metro AG из Дюссельдорфа, с помощью немецкого капитала щедро рассыпавшую свои супер- и гипермаркеты по всем европейским странам.Со временем германский бизнес стал контролировать инвестиционные проекты, рынок финансов и услуг во многих странах Евросоюза и даже влиять на кадровую политику в местных компаниях. В сухом остатке – положительное сальдо торгового баланса в пользу Германии. В 2016 году оно составило по странам ЕС более € 75 миллиардов (экспорт на € 707,9 млрд. против импорта на €632,5 млрд.).Что показывает эта арифметика? Прежде всего, то, что немецкий бизнес планомерно обескровливает экономики соседей по ЕС. Германское сальдо 2016 года больше, например, чем ВВП Болгарии и Латвии за тот же период. Получается, за год ФРГ фактически «проглатывает» две малых страны содружества. В ушедшем году немецкие аппетиты только выросли. По предварительным оценкам, положительное торговое сальдо между Германией и ЕС увеличилось на 5 процентных пунктов.Такое положение не способствует укреплению единства в Евросоюзе. Новые планы немецких политиков лишь подливают масла в огонь раздора. Ведь эти планы сегодня можно рассматривать, как попытку немцев закрепить свою гегемонию в ЕС, придать ей новый структурный характер с помощью наднационального правительства федеральной Европы.Ради этой цели, действительно, надо «работать активнее, чем когда-либо», как и призвала в своём новогоднем обращении Ангела Меркель. Согласятся ли европейцы с этим призывом действующего руководителя Германии? Ответ мы узнаем уже в наступившем году… Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 261 Источник Похожие новости Беженцы Восточного Евфрата. Долгий путь домой Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация Похищение Европы. Россией

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