Немецкие политики привезли донецким детям-сиротам 20 килограммов конфет

Пока одни «рвут рубаху за Донбасс» на экранах телевизоров, другие помогают непризнанной республике настоящим делом. В воскресенье делегация членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) во главе с депутатом Берлинского городского парламента Гуннаром Линдеманном посетила Донецк. И привезла гуманитарную помощь для школы-интерната №1, где воспитывается около 130 сирот в возрасте 7-17 лет.

Берлинцы подарили детям Донбасса 20 килограммов конфет (привезли бы и больше, но это максимальный вес, который можно сдать в самолётный багаж без доплаты). А ещё помогли с поставкой оружия для борьбы с главным врагом любой школы — антисанитарией.

— Мы им передали благотворительную помощь — 800 евро (примерно 55 тысяч рублей), часть денег пойдёт на покупку промышленной стиральной машины для детской одежды: такой техники школе не достаёт, — сказал нам Линдеманн. — В зоне военного конфликта самая уязвимая часть жителей — дети. Мир закрывает глаза на ситуацию в Донбассе, но мы остаться в стороне не можем.

Как ожидается, члены АдГ посетят церемонию инаугурации нового главы ДНР — Дениса Пушилина, одержавшего победу на местных выборах 11 ноября. При этом системные политические партии Германии, на словах выступающие «за мир и процветание в общем европейском доме», гуманитарную катастрофу в Донбассе игнорируют.