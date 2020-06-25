Немецкие неонацисты формируют параллельное общество

Сигнал опасности для правового государства

В ночь с 20 на 21 июня в немецком Штутгарте произошли массовые беспорядки. Несколько сот человек громили магазины и нападали на полицейские патрули в центре города.

Полиция проводила в этот вечер облаву на наркоторговцев, но задержание первого подозреваемого вызвало агрессию со стороны молодёжи, находившейся на улице. Полицейских стали забрасывать камнями, толпа разрасталась, и вскоре служителей порядка атаковали уже до полутысячи человек. Группы людей били витрины магазинов и грабили их. Полиция вызвала подкрепление, но ситуация успокоилась только ближе к утру. 19 полицейских получили травмы различной тяжести, 12 автомашин полиции повреждено, 40 магазинов разграблены. Полиция арестовала 24 участника беспорядков – 12 граждан Германии и 12 человек с паспортами других стран.

«Я был глубоко шокирован, когда узнал, что произошло, – заявил мэр города Фриц Кюн. – В Штутгарте никогда не нападали на полицию». На следующий день в город прибыл министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Ознакомившись с ситуацией, он заявил: «Беспорядки в Штутгарте – сигнал опасности для нашего правового государства».

За три дня до этого около 200 жителей Гёттингена также атаковали полицию, ранив несколько полицейских.

Комментатор канала n-tv Томас Шмоль пишет: «Столкновения с полицией в последнее время получили новое измерение. Нападающие отрицают монополию государства на применение силы и бросают ему вызов. Это очень опасно для демократии… Нападения сопровождаются боевым кличем Fuck the police. Полицейские пожарные, даже санитары и контролеры билетов подвергаются агрессии… Это явление имеет место там, где развились и укрепились параллельные общества».

Показателен диалог между немецким политиком С. Оздемиром и одним из участников уличных беспорядков. На вопрос политика о причинах его участия в атаках на полицию, молодой человек с сильным акцентом ответил: «Во всем виновата полицейская диктатура!» Участники беспорядков считают, что полиция – это враги, а не представители закона. Полицейских обвиняют в том, что они проникнуты духом расизма и нетерпимости к переселенцам из других стран. Такого же мнения придерживаются, например, сенатор из Берлина от зелёных Дирк Беренд и сопредседатель правления СДПГ Саския Ескен. На острие противоречий – правые экстремисты, подчиняющие своему влиянию всё больше молодых людей. «Если на это не обратить внимания, Германия кончит плохо», – отмечает комментатор канала n-tv.

23 июня полиция провела обыски и облавы среди членов организации «Северный орёл» в четырех федеральных землях – Северном Рейне-Вестфалии, Саксонии, Бранденбурге и Нижней Саксонии. Конфискованы бейсбольные биты, средства связи, компьютеры, мобильные телефоны. Найдены нацистская литература, стальные шлемы и прочие специфические атрибуты. По данным полиции, организация насчитывает несколько десятков человек, приверженных идеологии нацизма, антисемитизма и являющихся поклонниками Гитлера. Структура организации напоминает структуру гитлеровской СС. «Главарь открыто называет себя национал-социалистом, его организация планирует возврат страны к фашистскому режиму. В качестве первого шага они намеревались основать совместное поселение нацистов в сельской местности», – говорится в сообщении МВД.

За несколько часов до обысков глава группы назвал Израиль «террористическим государством», выражал симпатии нападавшему на синагогу в Галле экстремисту, которого будут судить в июле за убийство двух человек. «Северный орёл» имеет и другие названия – «Народная революция», «Народная молодёжь», «Народное объединение», «Народный ренессанс». Немецкие нацисты предупреждают о «падении немецкой души в безвременье и лицемерие». По их словам, они «хотят противодействовать тому, что добрая немецкая душа подвергается разложению фальшивым пламенем и фальшивым духом».

«Для этой организации характерно глубокое родство с национал-социализмом. Я буду запрещать объединения, которые распространяют ненависть и стремятся к восстановлению национал-социалистического государства», – заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Запрет «Северного орла» является третьим запретом в текущем году. В январе было запрещено объединение Combat18, в марте – «Объединенные немецкие народы и племена» (Geeinte deutsche Volker und Stamme). По мнению депутата ландтага от Левой партии Тюрингии Катарины Кёниг-Пройс, запрет произошёл с большим опозданием, так как неонацистские группы здесь появились ещё 11 лет назад. Так, в местечке Макенроде, где «Северный орёл» имел собственный земельный участок с двухэтажным домом, обыски вообще не проводились. А здесь нацисты планировали основать свое поселение, сюда уже стали переселяться члены организации с семьями.

Акции против неонацистов в Германии совпали с началом процесса по делу об убийстве право-экстремистами 2 июня 2019 г. президента Кассельского региона Вальтера Любке. Начало процесса привлекло внимание общественности и одновременно распалило экстремистские настроения.