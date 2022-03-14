|
Немецкие наёмники уже открыто воюют против российской армии
14 марта 2022, 23:15 • 117 • Украина
Немецкий журнал Focus опубликовал статью об иностранных наёмниках, участвующих в боях с российскими вооружёнными силами. Он отмечает, что Киев создаёт своего рода международный легион. Сам украинский президент Владимир Зеленский назвал требуемую численность такого легиона в 16 тыс. человек.
Как выясняется, граждане ФРГ уже участвуют в боевых действиях в составе подразделений украинской территориальной обороны. Focus публикует интервью с неким Зигфридом, который, проживая в Киеве и руководит взводом украинцев. Зигфрид отслужил в Бундесвере, в парашютно-десантных войсках и имеет навыки, чтобы, как он считает, «нанести поражение русской армии».
Журнал не называет его фамилии, поскольку его правовое положение в данном случае не вполне четко регулируется немецким законодательством. МВД Германии приводит свое понимание правового статуса наемников или добровольцев. Разница в данном случае в том, получает ли такой доброволец деньги или нет.
По украинским данным, отмечает Focus, «многие сотни немецких граждан» приехали в Украину, чтобы участвовать в боях с Российской армией. Журнал ссылается на украинские массмедиа, которые утверждают, что в запланированный Зеленским международный легион уже готовы вступить более 20 тыс. добровольцев из 52 стран.
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2022, 09:25
|
09 марта 2022, 15:20
|
10 марта 2022, 10:35
|
11 марта 2022, 18:45
|
11 марта 2022, 15:15
|
10 марта 2022, 19:55
|
10 марта 2022, 12:55