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Немецкие наёмники уже открыто воюют против российской армии

14 марта 2022, 23:15  •  117 • Украина

Немецкий журнал Focus опубликовал статью об иностранных наёмниках, участвующих в боях с российскими вооружёнными силами. Он отмечает, что Киев создаёт своего рода международный легион. Сам украинский президент Владимир Зеленский назвал требуемую численность такого легиона в 16 тыс. человек.

Как выясняется, граждане ФРГ уже участвуют в боевых действиях в составе подразделений украинской территориальной обороны. Focus публикует интервью с неким Зигфридом, который, проживая в Киеве и руководит взводом украинцев. Зигфрид отслужил в Бундесвере, в парашютно-десантных войсках и имеет навыки, чтобы, как он считает, «нанести поражение русской армии».

Журнал не называет его фамилии, поскольку его правовое положение в данном случае не вполне четко регулируется немецким законодательством. МВД Германии приводит свое понимание правового статуса наемников или добровольцев. Разница в данном случае в том, получает ли такой доброволец деньги или нет.

По украинским данным, отмечает Focus, «многие сотни немецких граждан» приехали в Украину, чтобы участвовать в боях с Российской армией. Журнал ссылается на украинские массмедиа, которые утверждают, что в запланированный Зеленским международный легион уже готовы вступить более 20 тыс. добровольцев из 52 стран.

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