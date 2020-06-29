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Немецкие корабли-охотники обнаружены на дне Финского залива

29 июня 2020, 22:00  •  34 • Политика
В Финском заливе нашли немецкие корабли-охотники времён Великой Отечественной. Военные суда затонули, нарвавшись на советское минное поле. Ранее считалось, что немецкие корабли стали жертвами собственных мин.
Немецкие корабли-охотники за советскими подлодками времён Великой Отечественной войны были обнаружены на дне Финского залива в ходе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы". Об этом рассказал лично руководитель экспедиции Константин Богданов.
Сообщается, что экспедиция искала советскую подводную лодку М-96, пропавшую в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе. Однако вместо неё исследователи наткнулись на места гибели четырёх немецких кораблей, созданных для охоты за советскими субмаринами.
Затонувшие суда были обнаружены в районе острова Малый Тютерс. Находка опровергает версию историков о том, что корабли-охотники подорвались на немецких дрейфующих минах, сорванных с системы "Морской ёж". Расположение затонувших "морских охотников" в точности соответствует координатам минного поля 19-А, выставленного 15 июня 1941 года минным заградителем "Урал" и эскадренным миноносцем "Калинин".
"Мы для себя поставили задачу "окончить" подводную войну в этом регионе - найти все подводные лодки, пропавшие без вести, и похоронить последнего советского подводника. Обнаружение кораблей противника даёт надежду, что наша задача в этом году будет решена", - цитирует РИА Новости слова руководителя экспедиции Константина Богданова.

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