Немецкие корабли-охотники обнаружены на дне Финского залива

Немецкие корабли-охотники за советскими подлодками времён Великой Отечественной войны были обнаружены на дне Финского залива в ходе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы". Об этом рассказал лично руководитель экспедиции Константин Богданов.

Сообщается, что экспедиция искала советскую подводную лодку М-96, пропавшую в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе. Однако вместо неё исследователи наткнулись на места гибели четырёх немецких кораблей, созданных для охоты за советскими субмаринами.

Затонувшие суда были обнаружены в районе острова Малый Тютерс. Находка опровергает версию историков о том, что корабли-охотники подорвались на немецких дрейфующих минах, сорванных с системы "Морской ёж". Расположение затонувших "морских охотников" в точности соответствует координатам минного поля 19-А, выставленного 15 июня 1941 года минным заградителем "Урал" и эскадренным миноносцем "Калинин".