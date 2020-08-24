«Немецкие коллеги не сомневаются, что мы спасли жизнь пациенту»: врачи омской больницы рассказали о лечении Навального

Врачи берлинской клиники «Шарите» выразили благодарность сотрудникам омской больницы скорой медицинской помощи №1 за спасение жизни Алексея Навального. Об этом заявил главврач БСМП-1 Александр Мураховский. По его данным, Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии. В свою очередь, замглавврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко подчеркнул, что шквал критики и угроз в соцсетях в адрес медиков не повлиял на их работу по спасению жизни и лечению Навального.

Утром в понедельник, 24 августа, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая итогам работы медиков по спасению жизни Алексея Навального. На вопросы журналистов ответили главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко. В настоящее время Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его транспортировали 22 августа.

«Навальный Алексей Анатольевич поступил к нам в коме, и врачи БСМП-1 большими усилиями и трудами спасли его жизнь. Этот факт оспаривать нельзя, он неоспорим. Второе — была оказана помощь, содействие родственникам Навального, в частности, его жене и брату... Третье — мы предприняли все усилия, чтобы его состояние стабилизировалось, потому что была большая просьба по поводу его перевода в ту клинику, которую они для себя выбрали», — заявил Мураховский.

Он подчеркнул, что с момента поступления звонка на пульт станции скорой помощи ушло всего 26 минут на поездку до самолёта, в котором находился Навальный, и обратно в больницу. В БСМП-1 пациент попал 20 августа в 10:00, а в 10:05 пациент находился уже в реанимационном зале, им занимались доктора.

«Никто на нас не влиял, как лечить! Это решали только врачи», — подчеркнул Мураховский, отвечая на вопрос о людях в штатском, якобы находившихся в больнице и оказывавших влияние на ход лечения Навального.

Главврач также сообщил, что в берлинской клинике «Шарите» выразили благодарность омским врачам за спасение жизни блогера.

«Мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии. Немецкие коллеги... тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти», — заявил он.

При этом врач указал, что супруга Навального Юлия не выразила слов благодарности медикам, занимавшимся спасением её мужа.

«Я могу сказать, что мы с Юлией Борисовной в моём кабинете встречались, ну, как минимум раз пять. Более того, с приглашением врачей, в том числе врачей прибывших к нам из города Москва, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы — они отвечали. Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне — нет. Может быть, она кому-то другому сказала. Но у меня в кабинете, мне или при мне, я такого не услышал», — заметил главврач БСМП-1.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко

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В свою очередь, его заместитель Анатолий Калиниченко рассказал о том, почему диагноз Навальному был установлен не сразу.

«Поступил он в коме — сразу лечебно-диагностический поиск и одновременно интенсивная терапия. Что такое кома неясного генеза? Поступает человек внешне без повреждений, следов физического воздействия, но полностью без сознания. Кома неясного генеза — это панель из нескольких десятков диагнозов. Мы оказывали и реанимационные, лечебные мероприятия, и одновременно с этим исключается масса диагнозов (инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма и т.д.). Но не всегда в медицине всё так просто. После того, как большинство простых диагнозов было исключено, мы выявили все синдромы... Лечение по этим протоколам позволило нам пациента стабилизировать, он перестал умирать», — сказал он.

По его словам, ничего сверхъестественного врачи омской больницы скорой помощи №1 не делали, а просто выполняли свою работу, как и в случае с любым пациентом. Замглавврача БСМП-1 также подчеркнул, что диагноз «отравление» был одним из первых.

«Этот диагноз был у скорой помощи, поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. И если бы мы нашли какое-то отравление, чем-то подтверждённое, для нас это было бы намного проще: понятный диагноз, понятное состояние и достаточно известное лечение. И диагноз этот у нас оставался до конца дня, когда уже, если не ошибаюсь, часов в 12 мы получили окончательный ответ от двух лабораторий — томской, московской — о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено. Раз не выявлено, то на очередном консилиуме от диагноза «отравление» мы отошли и продолжили лечение и поиск в другом направлении», — добавил Калиниченко.

Он также отметил, что «поразился тому негативу шквальному информации», которая была в социальных сетях в отношении омских медиков.

«Многие используют повод для какого-то личного хайпа, смутило другое: многие люди — и даже известные журналисты и врачи с мировым именем — не владея информацией, позволили себе комментарии о том, что неправильный диагноз, неправильно лечили, почему не предоставили состав консилиумов, данные анализов, покажите нам всё, и мы тогда вас оценим... Но ведь прекрасно эти же люди знают, что закон не даёт возможности нам это сделать, даже если мы бы максимально захотели. У нас есть пациент, мы его лечим и исходим исключительно из его интересов: выжить, поправить здоровье и уйти из больницы», — пояснил замглавврача БСМП-1.

Медик также с сожалением констатировал, что получил множество угроз в связи с лечением Навального.

«Я, как активный участник социальных сетей, получил несколько десятков угроз физического характера мне, моей семье, моим детям, но это ни на что не повлияло. Бог — судья этим людям. Мы лечили человека, он (Навальный. — RT) в этом был не виноват, так что, я думаю, это ни на чём не отразилось, я имею в виду лечение пациента», — добавил Калиниченко.

Добавим, что Алексей Навальный был транспортирован из России в Германию, где его приняли как «гостя канцлера». В клинике «Шарите» сообщили, что пациенту проводится комплексная медицинская диагностика. Ожидается, что 24 августа врачи берлинского медучреждения впервые сделают заявление о состоянии блогера.

Между тем Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, выразил мнение, что блогер будет неспособен осуществлять какую-либо деятельность в течение одного-двух месяцев. Он также добавил, что транспортировку оплатил российский бизнесмен Борис Зимин.

«Мы организовали перелёт, что было перенаправлено другой стороне. Как я понимаю, оплата была со стороны Зимина. Я его не знаю, я получил эту информацию от команды Навального», — цитирует его РИА Новости.