Немецкие фашисты маршируют из прошлого в будущее?

«Пусть правит кто угодно, только не левый!», или Экстремизм неолиберализма

5 февраля в ландтаге федеральной земли Тюрингия прошли выборы главы земельного правительства, на которых партии «большой коалиции» победили при поддержке «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Руководитель земельной организации АдГ Бьорн Хёке «продал» свои голоса СвДП, и возглавил земельное правительство представитель этой партии Томас Кеммерих. Однако ликование победителей длилось всего одну ночь. В Германии Бьорн Хёке довольно известен, его называют «лицом нового немецкого национализма». И наутро Германия взорвалась. Заголовки газет кричали: «Нарушение табу», «Беспримерный правый путч», «Хозяином политики в Тюрингии становится правый экстремист Хёке», «Если либерализм начинает сотрудничать с такими, как Бьорн Хёке, он растворяется». И наконец такой красноречивый заголовок: «Фашисты маршируют из прошлого в будущее».

Скандал вышел таким, что новоиспечённый премьер-министр (министр-президент) земли Тюрингия заявил: «Я против АдГ и ее лидера Бьорна Хёке. Я лучше уйду в отставку, чем приму на себя позор человека, получившего поддержку от АдГ». А канцлер Ангела Меркель сказала, что это «плохой день для немецкой демократии, ХДС не должна участвовать в таком правительстве».

Однако заявления заявлениями, а обстановка в Германии меняется. Изоляция АдГ со стороны других парламентских партий подходит к концу. Два года назад ХДС принимала специальное решение о недопустимости любых форм сотрудничества с «Альтернативой», а сегодня земельная организация христианских демократов вступила с этой партией в сговор, который бывший председатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт назвала жульничеством.

Без помощи АдГ должность министра-президента для ХДС и СвДП была недостижима, и её снова занял бы представитель Левой партии Бодо Рамелов. И ХДС от страха перед «левым креном» пошла на сделку с «Альтернативой».

Скандал, конечно, стихнет, но в правящих кругах понимают, что «Альтернатива для Германии» выходит на новый уровень политического влияния и это грозит перетряской сложившейся конструкции власти. У журналистов стало популярным выражение «прорыв дамбы». Теперь чего-то подобного ожидают на выборах в Гамбурге 23 февраля.

Пример Тюрингии показателен. Там в октябре 2019 года прошли земельные выборы, на которых вырвались вперед Левая партия с 31% и АдГ с 23,4% голосов. Остальные четыре партии (ХДС, СДПГ, Союз-90/зелёные и СвДП ) получили вместе менее половины мест в ландтаге. И, опираясь на результаты прошлогодних выборов, АдГ сыграла теперь свою игру. Она «подарила» голоса представителям коалиции, которая выиграла пост главы земельного правительства. Однако сделка вызвала скандал.

Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр требует от СДПГ и Союза 90/зелёные выдвинуть нового непартийного кандидата, который удовлетворял бы чаяниям «середины» (сторонников центризма). Зелёные и СДПГ назвали это предложение абсурдным; серьёзного политика, отвечающего необходимым требованиям, у них нет. Найти и раскрутить его в течение оставшихся до перевыборов в ландтаге 70 дней они не успеют.

Проигравший в результате сговора кандидат от Левой партии Бодо Рамелов выступает за повторное голосование в ландтаге, так как уверен в своей победе.

Сайт «Страницы для размышления» пишет: «Главная цель правящих партий – пусть правит кто угодно, только не левый. А утверждения о том, что Бодо Рамелов будет «политиком раскола общества», выглядят как плохая шутка».

Скандал в Тюрингии нанес удар по планам А. Крамп-Карренбауэр стать следующим канцлером. То, что фракция ХДС ландтага Тюрингии голосовала за Томаса Кеммериха и при этом знала, что ему помогает АдГ, обнажает внутреннее состояние партии: на местах не очень подчиняются политике центрального правления. Председатель ХДС приехала в Эрфурт и поняла, что в Берлине плохо представляют положение в землях. У христианских демократов в Тюрингии нет концепции восстановления утраченных позиций, а вне договорённостей с АдГ нет и шансов на власть.

Социолог Андреас Кемпер говорит, что Германия не должна «просмотреть экстремизм неолиберализма». Он утверждает, что сговор между СвдП и АдГ не случаен. Неолиберальная идеология СвДП и правоэкстремистская идеология АдГ имеют больше общего, чем кажется. АдГ появилась как партия под началом бывших функционеров СвДП, принадлежавших к крылу неолибералов-экстремистов. Например, бывшие функционеры СвДП Конрад Адам и Ханс-Олаф Хенкель, пришедшие к руководству «Альтернативы», требуют, чтобы у безработных было отобрано право голосования. По мнению А. Кемпера, либералы-экстремисты и правый экстремизм в Германии могут «пресечься». А партии, которые традиционно считали себя представителями демократического большинства, начинают терять «умеренного» избирателя, который ищет новую опору.

События в Тюрингии показали, что немецкая стабильность не навсегда. Социальное расслоение растёт, а с ним растут крайне правые и крайне левые настроения. Шаг за шагом оформляется новое соотношение сил. И если на выборах в бундестаг в 2021 году традиционные политические партии начнут искать поддержку «Альтернативы для Германии», это будет уже совсем другая немецкая политика.