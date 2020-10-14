Немецкие эксперты разоблачили противников "Северного потока - 2"

Недоброжелатели "Северного потока - 2" утверждают, что у Германии нет необходимости в новом газопроводе. Немецкие эксперты по пунктам разбили каждый аргумент противников российского газа.

Одним из таких противников является председатель фракции зелёных в саксонском ландтаге Франциска Шуберт. Она утверждает, что Германии не нужен "Северный поток - 2", так как нынешние линии поставок голубого топлива полностью не загружены и дефицита в нём нет.

Специалист в сфере газовой энергетики Хайко Ломан указал, что газопроводы "Северный поток" и "Ямал - Европа" на 100% загружены. А вот трубопровод через Украину, действительно, работает лишь на 50%. Дефицита голубого топлива в стране и вправду сейчас нет, но это лишь вопрос времени.

Такого же мнения придерживается эксперт в сфере энергетики из немецкого Фонда науки и политики Кирстен Вестфаль. Она объясняет, что спрос на газ постоянно растёт, особенно на фоне отказа Германии от атомной и угольной энергетики. Кроме того, месторождения голубого топлива внутри Германии постепенно истощаются.

Оба эксперта, Ломан и Вестфаль, сходятся во мнении, что в будущем Германии придётся наращивать свой энергетический импорт, - пишет немецкое издание MDR.

Альтернативой русскому газу является СПГ из США. Однако в Германии нет ни одного терминала, чтобы его принять. К тому же американское голубое топливо дороже российского.