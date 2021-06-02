Немецкие экологи сделали новую попытку остановить строительство "Северного потока - 2"

Экологии из ФРГ продолжают пытаться остановить строительство "Северного потока - 2". На этот раз они подали заявку на приостановку газопровода до выяснения влияния укладки на окружающую среду.

В очередной раз экологи из ФРГ пытаются остановить строительство "Северного потока - 2", которое уже вышло на завершающий этап. В этот раз защитники природы подали заявку на остановку строительства газопровода до выяснения влияния его укладки на окружающую среду.

Ранее, 4 мая 2021 года немецкая неправительственная природоохранная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU) опротестовала в суде выдачу регулятором разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2".

Иск касался ещё не завершённого участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Экологи выступают против строительства газопровода с 2018 года. В организации считают, что судебный иск - это единственная возможность "ограничить ущерб Балтийскому морю".

Разрешение же на прокладку в начале 2021 года дало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Документ был опротестован организациями по защите окружающей среды, но ведомство отклонило требование экологов.