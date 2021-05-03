Немецкие экологи подали в суд иск против "Северного потока - 2"

Немецкие экологи придумали, как отменить строительство газопровода "Северный поток - 2". Они подали иск в суд Гамбурга с требованием остановить проект.

Заявителем оказалась Природоохранная организация Германии (NABU). Она считает, что строительство газовой магистрали, часть которой проходит по дну, представляет опасность для окружающей среды. По словам активистов, газопровод пересекает четыре природоохранных зоны в Балтийском море и наносит ущерб, который необходимо возместить, считают они.

Теперь NABU пытается оспорить разрешение, выданное Федеральным агентством морского и гидрографического управления (BSH) на строительство газопровода. Иск касается строящегося участка, который находится в исключительной экономической зоне Германии.

"Северный поток - 2" напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, - цитирует президента NABU Йорга Андреаса Крюгера пресс-служба организации.

Напомним, что польские экологи и представители партии "Зелёные" уже неоднократно требовали остановить строительство "Северного потока - 2". Только если экоактивисты мотивировали своё требование необходимостью защиты природы, то "Зелёные" прибегают к политическим аргументам. Они утверждают, что ЕС должен снизить свою энергозависимость от России.

Москва в свою очередь заявляла, что "Северный поток - 2" - это чисто экономический проект, который существует, поскольку в нём заинтересованы обе стороны - и продавец, и покупатель.