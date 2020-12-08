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Немецкие депутаты заявили о провале антироссийских санкций

08 декабря 2020, 11:25  •  81 • Политика
Фото: Alan Greth/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Альтернатива для Германии" намерена наладить отношения с Москвой
Немецкое правительство должно признать провал антироссийских санкций. Соответствующее заявление сделал спикер "Альтернативы для Германии" по внешней политике Армин-Паулюс Хампель.
По словам политика, партия не согласна с политическим курсом официального Берлина, вставшего на путь санкционных мер против российской стороны. По словам Хампеля, такое решение дорого обошлось немецкой экономике.
Парламентарий добавил, что достичь стабильности и безопасности Евросоюза можно лишь при содействии Москвы. РФ является крупнейшим восточным соседом ФРГ и мировой державой, с которой следует развивать взаимодействие.
Также Хампель добавил, что фракционеры "Альтернативы для Германии" намерены совершить рабочую поездку в Москву для развития отношений Германии с российской стороной. Берлину же следует признать, что экономическое воздействие на РФ обернулось провалом, сообщает RT.
По словам представителя "Альтернативы", в основном болшинство населения Германии положительно относится к РФ, однако речь идет не о политических кругах. По этой причине в ближайшем будущем вряд ли взаимодействие Москвы и Берлины станет теснее.
Ранее депутат "Альтернативы" Петр Быстрон выступил с осуждением немецких санкций против РФ, введенных после инцидента с Алексеем Навальным.

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