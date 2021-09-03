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Немецкие читатели посоветовали украинцам отстать от русских и взять пример с Канады
03 сентября 2021, 17:20 • 194 • Политика
Немецкие читатели посоветовали украинцам отстать от русских, русского языка и взять пример с Канады, которая не страдает от национализма и не испытывает никаких проблем.
Такое мнение высказала читательница немецкой газеты Die Zeit - Klara Denken, комментируя статью об итогах визита президента Украины Владимира Зеленского в США (текст статьи и комментариев приводит сайт ИноСМИ).
Она заявила, что на Украине проживает 17 % русских (это данные переписи населения от 2001 года), в то время как в Канаде проживает 20 % франкоязычных жителей. При этом Оттава, в отличие от Киева, никого не преследует и, как следствие, не испытывает никакой социальной напряжённости.
- пишет Klara Denken.
Что касается отказа США принимать Украину в НАТО, то это только на руку украинцам, считает читательница. Не нужно будет никому клясться в верности, а потом разгребать последствия в виде разрушенных стран, вроде Ливии и Афганистана.
Читатель Einfacher Bürger раскритиковал президента США Джо Байдена, который обещал Украине военную помощь на 60 млн долларов. Он отметил, что денег не хватает самим американцам, а Байден уже вкладывается в новую войну после Афганистана.
- возмущается комментатор.
Аналогичное заявление сделал Order66. Он отметил, что, как только США вышли из одной горячей точки, они тут же начали инвестировать в другую.
- заметил он.
А Mutabor удивляется, откуда у Украины деньги, чтобы возвращать американские кредиты. Он напомнил, что главным кредитором Киева является Евросоюз. Получается, что украинцы просто передают в США европейские деньги.
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