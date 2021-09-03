Немецкие читатели посоветовали украинцам отстать от русских и взять пример с Канады

Немецкие читатели посоветовали украинцам отстать от русских, русского языка и взять пример с Канады, которая не страдает от национализма и не испытывает никаких проблем.

Такое мнение высказала читательница немецкой газеты Die Zeit - Klara Denken, комментируя статью об итогах визита президента Украины Владимира Зеленского в США (текст статьи и комментариев приводит сайт ИноСМИ).

Она заявила, что на Украине проживает 17 % русских (это данные переписи населения от 2001 года), в то время как в Канаде проживает 20 % франкоязычных жителей. При этом Оттава, в отличие от Киева, никого не преследует и, как следствие, не испытывает никакой социальной напряжённости.

Сегодня в Канаде вот уже 40 лет никто не требует "свободы Квебеку". Не относитесь к русским как к грязи, сделайте русский вновь вторым официальным языком, и тогда они захотят остаться на Украине,

- пишет Klara Denken.

Что касается отказа США принимать Украину в НАТО, то это только на руку украинцам, считает читательница. Не нужно будет никому клясться в верности, а потом разгребать последствия в виде разрушенных стран, вроде Ливии и Афганистана.

Читатель Einfacher Bürger раскритиковал президента США Джо Байдена, который обещал Украине военную помощь на 60 млн долларов. Он отметил, что денег не хватает самим американцам, а Байден уже вкладывается в новую войну после Афганистана.

Для своих сограждан Байдену денег не хватает, а тут он их тратит на бессмысленные вещи,

- возмущается комментатор.

Аналогичное заявление сделал Order66. Он отметил, что, как только США вышли из одной горячей точки, они тут же начали инвестировать в другую.

О чём тут речь? О расширении сферы влияния! Как правило, ничего получается, а заканчивается, как в Афганистане или в других местах,

- заметил он.

А Mutabor удивляется, откуда у Украины деньги, чтобы возвращать американские кредиты. Он напомнил, что главным кредитором Киева является Евросоюз. Получается, что украинцы просто передают в США европейские деньги.