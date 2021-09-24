Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России

В Германии бизнес-сообщество потребовало от властей ФРГ прекратить политическую конфронтацию с Россией.

Бизнес-сообщество Федеративной республики Германии приняло совместное заявление, адресованное будущему правительству, которое будет сформировано после выборов в бундестаг.

В заявлении германских промышленников содержится требование к властям ФРГ прекратить политическую конфронтацию с Россией.

Федеральные выборы в Германии пройдут 26 сентября.

Ранее одна из оппозиционных партий ФРГ - "Альтернатива для Германии" - заявила о поддержке проекта газопровода из России "Северный поток - 2" и необходимости налаживать хорошие отношения с Россией.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет во время дебатов дал прогноз, рассказав, что будет с "Северным потоком - 2" после Ангелы Меркель.