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Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России

24 сентября 2021, 13:50  •  360 • Политика
В Германии бизнес-сообщество потребовало от властей ФРГ прекратить политическую конфронтацию с Россией.
Бизнес-сообщество Федеративной республики Германии приняло совместное заявление, адресованное будущему правительству, которое будет сформировано после выборов в бундестаг.
В заявлении германских промышленников содержится требование к властям ФРГ прекратить политическую конфронтацию с Россией.
Федеральные выборы в Германии пройдут 26 сентября.
Ранее одна из оппозиционных партий ФРГ - "Альтернатива для Германии" - заявила о поддержке проекта газопровода из России "Северный поток - 2" и необходимости налаживать хорошие отношения с Россией.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет во время дебатов дал прогноз, рассказав, что будет с "Северным потоком - 2" после Ангелы Меркель.

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