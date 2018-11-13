Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Wintershall уверены в полной реализации проекта «Северный поток — 2»
Поездка в Париж обернулась для Порошенко чередой «зрад» (Руслан Осташко)
Французские военные через Twitter высмеяли Трампа
Сектор Газа в огне: Израиль бьет по штабам
Главная / Политика

Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций

13 ноября 2018, 13:09  •  71 • Политика
Крупнейшая нефтяная и газовая компания Германии Wintershall заявила о заморозке всех проектов в Иране из-за санкций.
О приостановке проектов Wintershall в Иране сообщает ТАСС со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании. На официальном сайте Wintershall пока нет никаких заявлений по этому поводу, однако стоит отметить, что еще в августе представители компании говорили, что их работа будет свернута после того, как истечет срок действия меморандума о взаимопонимании, подписанного с Национальной иранской нефтяной компанией.
Этот меморандум был заключен в 2016 году, чтобы подготовить основу для деятельности немецкой компании в стране. Однако позднее в компании указали на сложные экономические и политические условия в Иране, сложившиеся вследствие санкций США.
В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном 2015 года и анонсировал самые жесткие санкции в отношении Тегерана и стран, которые ведут бизнес с Ираном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 13:09
Западные СМИ открыли для себя украинские лагеря, где детей учат убивать
12 ноября 2018, 20:54
«Ни одного фрагмента на русском не прозвучало»: Кремль напомнил Парижу о подвиге наших солдат во Франции
13 ноября 2018, 03:24
«В России тогда делать нечего»: Словенские военные оказались не готовы к норвежским холодам на учениях НАТО

13 ноября 2018, 00:09
Госдеп США обещает все новые санкции, пока Россия не вернет Украине Крым
13 ноября 2018, 06:39
В США еще не подвели итоги «невероятно успешных» выборов в палату представителей по 10 округам - СМИ
13 ноября 2018, 09:54
Армия обороны Израиля показала на видео, как разбомбила разведку ХАМАС рядом с палестинской школой
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 ноября 2018, 00:09
Брюссель решил судьбу Мэй
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издеват...
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терак...
13 ноября 2018, 03:24
Поездка в Париж обернулась для Порошенко чередой «зрад» (Руслан Осташко)
13 ноября 2018, 03:09
«Никто не заставлял брать долги»: кто виноват в повышении тарифов на газ на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
10 ноября 2018, 13:24
«Репрессивное решение»: швейцарский суд запретил операторам «Северного потока» делать выплаты «Газпрому»
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.