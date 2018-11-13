Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций

О приостановке проектов Wintershall в Иране сообщает ТАСС со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании. На официальном сайте Wintershall пока нет никаких заявлений по этому поводу, однако стоит отметить, что еще в августе представители компании говорили, что их работа будет свернута после того, как истечет срок действия меморандума о взаимопонимании, подписанного с Национальной иранской нефтяной компанией.

Этот меморандум был заключен в 2016 году, чтобы подготовить основу для деятельности немецкой компании в стране. Однако позднее в компании указали на сложные экономические и политические условия в Иране, сложившиеся вследствие санкций США.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном 2015 года и анонсировал самые жесткие санкции в отношении Тегерана и стран, которые ведут бизнес с Ираном.