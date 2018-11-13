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Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций
13 ноября 2018, 13:09 • 71 • Политика
Крупнейшая нефтяная и газовая компания Германии Wintershall заявила о заморозке всех проектов в Иране из-за санкций.
О приостановке проектов Wintershall в Иране сообщает ТАСС со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании. На официальном сайте Wintershall пока нет никаких заявлений по этому поводу, однако стоит отметить, что еще в августе представители компании говорили, что их работа будет свернута после того, как истечет срок действия меморандума о взаимопонимании, подписанного с Национальной иранской нефтяной компанией.
Этот меморандум был заключен в 2016 году, чтобы подготовить основу для деятельности немецкой компании в стране. Однако позднее в компании указали на сложные экономические и политические условия в Иране, сложившиеся вследствие санкций США.
В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном 2015 года и анонсировал самые жесткие санкции в отношении Тегерана и стран, которые ведут бизнес с Ираном.
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