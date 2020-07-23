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Немецкая выставка к 75-летию Потсдамской конференции. Почему не участвует Россия?

23 июля 2020, 06:05  •  9 • Аналитика

Экспозиция во дворце Цецилиенхоф. Потсдам, лето 2020 года. Источник: dw.com


Репутационные потери


Цецилиенхоф принял в 1945 году Сталина, Черчилля и Трумэна. С 23 июня там работает тематическая выставка «Потсдамская конференция 1945 года: новое устройство мира». Всего в Потсдаме организаторам удалось собрать 133 предмета, представляющих историческую ценность, из десятка стран. Первоначально среди экспонатов должны были фигурировать артефакты из российского Музея Победы, Исторического музея и Центрального музея Вооруженных сил. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, в Потсдам планировали отправить личные вещи Сталина, форму участников конференции, техническое оборудование, документы и бытовые предметы. Даже договор соответствующий подписали. Но когда российские историки предусмотрительно ознакомились с содержанием подписей к экспонатам и комментариям аудиогидов, вся экспозиция была отозвана обратно в Москву. Как это нередко случалось в последнее время, коллективный Запад и Россия по-разному смотрят на исторические события и фигуры 75-летней давности. Немецкая сторона просто отказалась использовать в экспозиции подписи и комментарии, предложенные российскими музейные работники. В чем же противоречия?


На этом фото Уинстон Черчилль еще в Потсдаме. Источник: albercul.livejournal.com

Прежде всего — в оценке личности Иосифа Сталина. Немецкие исследователи вполне однозначно уравнивают его правление с тиранией, фактически ставя его на один уровень с Гитлером. Как говорит куратор выставки Юрген Лу, историки свободны в интерпретировании тех или иных событий, и никто не может им указывать. В соответствии с этой «свободной» западной идеологией, во Второй мировой войне столкнулись две равно отвратительные тоталитарные державы. Одну из них успешно раздавили в 1945 году, а вторую всячески дожимали до начала 90-х годов.

Организаторов выставки также не устроили комментарии российской стороны относительно причины окончания войны с Японией. Немцы настаивают, что победа была достигнута исключительно за счет оружия массового уничтожения (атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), а Россия – что благодаря сухопутной операции Красной армии. Юрген Лу говорит:

«Российская точка зрения имеет право на существование, но не совсем соответствует реальности».

В соответствии со старыми европейскими лозунгами историки из Потсдама прямо отвергают решающее значение Советского Союза в победе над нацизмом. Тщательно выбирая выражение, говорят об огромном значении Красной армии в войне. Лет через десять, думается, речь будет идти о большом или значительном значении, а еще спустя какое-то время – о немалом вкладе. В итоге немцы на голубом глазу расскажут о решающем и безусловном вкладе американцев в победу. И здесь нет придирок к формулировкам или словесным оборотам. В такой тонкой и чувствительной сфере исторической памяти любые полутона в описании недопустимы – за ними миллионы человеческих жизней.


Великобританию с 26 июля 1945 года в Потсдаме представлял новый премьер-министр Клемент Эттли. Источник: waralbum.ru

Даже во время интервью телерадиокомпании Deutsche Welle Юрген Лу противоречит сам себе. Вначале он говорит о расхождении с российскими коллегами в оценке роли Сталина (немцы его назвали диктатором и тираном), а позже об «абсолютно нейтральных и корректных формулировках». Например, вот такое можно услышать о Сталине в аудиогиде:

«Сталин являлся единственным правителем и обеспечивал свою власть при поддержке тайной полиции».

Министерство культуры опротестовало определение «тайная полиция», но, очевидно, в этой сфере немцы разбираются лучше. При этом организаторы выставки, конечно, огорчены отсутствием ценных экспонатов из России. В частности, не будет в Цецилиенхофе кителя Сталина. Не будет и части личных вещей Трумэна. Это, правда, не американский протест: США как раз всё устраивает в новой интерпретации событий 75-летний давности. Просто не нашлось средств на транспортировку через океан соломенной шляпки американского лидера.

Посетили выставки выйдут в полной уверенности, что увиденное является коллективным мнением стран-победительниц фашистской Германии. Ведь именно здесь 75 лет назад три лидера договорились о послевоенном мироустройстве. А сейчас Европа выходит из коронавирусной эпидемии, народ боится массовых скоплений, и это ставит вопросы относительно окупаемости выставки, которую и так уже перенесли на полтора месяца. Может быть, ажиотаж вокруг российского протеста поможет немцам привлечь новых посетителей?

Экспозиция в Потсдаме, по мнению российских историков, являет собой кальку устоявшейся в Европе системы взглядов на итоги войны. Советскому Союзу традиционно ставится в вину пакт Молотова — Риббентропа, естественно, переименованный в пакт Сталина — Гитлера. Не забывают и про мифы о массовых изнасилованиях немецких женщин красноармейцами. Холокост организаторами выводится фактически единственным преступлением гитлеровского режима, а геноцид народов СССР умалчивается.

В итоге сложно не согласиться со словами Владимира Мединского относительно вынужденного российского бойкота:

"Чтобы потом посетители этой выставки не показывали пальцами в неправильные подписи и не слушали недостоверный аудиогид о работе советской делегации и вообще о работе Потсдамской конференции".


Запад против Ялты и Потсдама


Итоги Ялтинской и Потсдамской конференций не дают покоя просвещенному Западу с давних пор. Несколько американских реплик по этому поводу. Генри Киссинджер:

«Ялта стала символом позора с точки зрения формирования облика послевоенного мира».


Джордж Буш-младший:

«Больше никаких Мюнхенов и никаких Ялт».

Он же в 2005 году в Риге итоги этих конференций назвал «предательскими».

При этом все забывают, что главным итогом Потсдамской конференции стал многолетний мир в Европе и создание Организации Объединенных Наций с Советом Безопасности. Роль Советского Союза в данном вопросе была одной из решающих. А надолго ли сохранился мир после Версальского договора 1919 года?


Дворец Цецилиенхоф после реставрации. Источник: spsg.de

Надо сказать, что подобная риторика появилась в Европе и США только в конце 80-х годов. Во-первых, постепенно уходило поколение тех, кто помнил заслуги Советского Союза в борьбе с нацизмом. Они бы, безусловно, заткнули рты современных свободным историками, мнение которых не зависит ни от одного правительства мира. А во-вторых, рушилась социалистическая система, СССР становился слабее, а значит, формировать «особый взгляд» на итоги войны становилось все проще и проще. С распадом Советского Союза появилась новая, «натоцентристская» система безопасности, которую ни Ялта, ни Потсдам категорически не устраивала. При этом налицо выборочная справедливость европейцев. С одной стороны, Польша неожиданно требует репараций от России за многолетнюю оккупацию. Напомним, эту самую «оккупацию» утвердили по итогам Ялты и Потсдама в 1945 году. А с другой стороны, поляки даже не намекают на возврат Германии обширных территорий, отошедших стране по решению этих же конференций. Кстати, на юбилейной выставке в Потсдаме нет ни слова о том, как поляки с энтузиазмом выгоняли немцев с «возращённых земель». В этом винят исключительно Москву! Как и в жестокостях, которые позволяли себе чехи в отношении судетских немцев.




Зал Цецилиенхофа в 2020 и в 1945 году. Источник: spsg.de

На этом фоне российское руководство предприняло, пожалуй, единственно верный шаг: 17 июля в Музее Победы на Поклонной горе открывается альтернативная выставка, посвященная Потсдаму 1945 года. Фонды музея экспонируют около 40 исторических артефактов, имеющих прямое отношение к событиям 75-летней давности. Алексей Школьник, директор музея, отмечает в этой связи:

«Выставка о Потсдамской конференции, я считаю, очень актуальна для сегодняшнего дня, она удивительным образом перекликается со многими злободневными проблемами современного мира. Прежде всего напоминает всем, кто не оставляет попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, что страны-победительницы приняли здесь окончательные, не подлежащие оспариванию решения о наказании виновников развязывания войны и запретили нацизм во всех его формах и проявлениях. Кроме того, она дает всем нам убедительный пример того, как можно, будучи идеологическими и геополитическими противниками, вместе решать мировые проблемы в интересах своих стран и всего мира».

Московская экспозиция пробудет в музее до 10 августа, а вот знакомиться с потсдамской юбилейной выставкой можно будет еще долго, до конца 2020 года.
Евгений Федоров

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