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Немецкая разведка создаёт подразделение для противодействия России в информационном пространстве

19 марта 2018, 15:24  •  56 • В мире
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) создаёт новое подразделение в количестве 50 человек для противодействия в информационном пространстве России, Китаю, Ирану и Северной Корее. В этом списке Россия фигурирует в качестве главного объекта. Причина создания нового подразделения традиционная – «российская угроза».
Немецкая разведка давно работает против указанных стран, а спецификой нового подразделения будет задача наращивать влияние в средствах массовой информации для создания с их помощью негативного образа России. Немецкая пресса рассказала в 2017 году о том, как BND поставляет журналистам «нужную» информацию по России, следя за тем, чтобы эта информация вплеталась в доминирующий на Западе антироссийский контекст.
Федеральное правительство встревожено данными последнего социологического опроса, проходившего 9-16 марта 2018 г. Согласно этим данным, только 14% немцев удовлетворены политикой Германии в отношении России. В целом 58% немцев высказываются за сближение двух стран. Среди сторонников хороших отношений с Россией этот показатель равен у Социал-демократической партии – 47%, у Свободной демократической партии – 62%, у Левой партии – 72%, у партии «Альтернатива для Германии» – 81%.
Противники сближения с Россией составили большинство (44%) лишь среди избирателей либеральной партии зелёных, которая поддерживает легализацию половых извращений (ЛГБТ-идеологию). Всего противников дружбы с Москвой среди немцев 26% – в два с лишним раза меньше, чем сторонников. Так что новому подразделению BND предстоит много работы – понадобится менять мировоззрение основной массы немцев.
По материалам СМИ

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