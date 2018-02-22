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Немец-провокатор: Украинцы поддержали эксперта, ввязавшегося в драку с Норкиным
22 февраля 2018, 23:54 • 155 • В мире
Украинский политолог объяснил, что послужило причиной потасовки, случившейся между экспертом Дмитрием Суворовым и телеведущим Андреем Норкиным.
Украинский политолог оценил накал страстей на программе "Место встречи", в результате чего между экспертом Дмитрием Суворовым и телеведущим Андреем Норкиным произошла драка. Как заявил Вячеслав Ковтун, причиной конфликта стало несогласие позиций по Донбассу.
По его словам, украинский эксперт взбеленился из-за комментария немецкого эксперта.
Как заявил Ковтун, "провокатором выступил немец, который был там", в Донбассе.
"Начал рассказывать о страданиях детей. Эта тема всех задела, и начали как бы пытаться его остановить. Потому что дети - для всех святое, не только для него", - заявил эксперт, заметив, что после этого Норкин якобы стал "наезжать" на украинского эксперта.
Отметим, что соведущая программы ранее заявила, что Суворов стал выкрикивать оскорбления и требовать показать фотографии погибших, что спровоцировало Норкина.
"Это прозвучало настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин не выдержал: он подошел к украинскому политологу и схватил его за плечо, а тот в ответ начал яростно размахивать кулаками", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НТВ.
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