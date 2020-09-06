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Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"

06 сентября 2020, 18:25  •  167 • Политика
Немецкий политик Грегор Гизи пошёл наперекор своим коллегам из-за дела Алексея Навального. "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю", - считает он.
За отравлением блогера Алексея Навального могли стоять противники проекта "Северный поток - 2". Такую версию озвучил представитель Левой партии ФРГ Грегор Гизи.
Политик считает абсурдной версию западных СМИ о том, что за покушением якобы стоит президент России Владимир Путин.
"Он же понимает, что это ухудшит отношения с Западом. Путин должен быть очень глупым, чтобы такое приказать, поэтому я в это не верю", - цитирует слова Гизи издание Die Welt.
По мнению немецкого политика, за отравлением может стоять обезумевший одиночка из спецслужб. Но куда более правдоподобно выглядит версия о противниках "Северного потока - 2".
Сейчас команда президента США Дональда Трампа активно давит на немецкие власти и компании, требуя отказаться от поддержки трубопровода. Позицию Гизи поддержал и член сената Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн, назвавший обвинения против Москвы частью пропаганды.
Ранее политолог Вадим Манукян заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "костьми ляжет", но доведёт проект "Северный поток - 2" до финала.
Среди европейцев истории про "Новичок" воспринимаются в качестве анекдота. А Ангела Меркель себя подставляет, поддерживая такие абсурдные домыслы. Но немецкая сторона намерена достроить газопровод.
"Поэтому в Германии не использовали никаких фантастических защитных костюмов, как в Солсбери, и всё в целом выглядит очень странно и неправдоподобно", - добавил он в интервью РИА ФАН.

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