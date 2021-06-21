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Немец объяснил "роковую ошибку" Запада с Россией, указав на "необдуманный шаг"

21 июня 2021, 11:05  •  62 • Политика
Немецкий колумнист Михаэль Штюрмер в публикации для Die Welt объясняет, почему западная уверенность о "конце России" - это "роковая ошибка". Кроме того, расширение НАТО на Восток эксперт также считает политически необдуманным шагом.
В публикации под названием "самообман Запада о "конце истории" для Die Welt немецкий колумнист Михаэль Штюрмер обратил внимание на то, что данная теория - лишь "фэнтези". Недооценку Запада по отношению к Москве, по мнению политического эксперта, в очередной раз показал недавний "переохлаждённый саммит (президента США Джо) Байдена и (президента России Владимира) Путина".
"Идея "конца истории" заставила Запад поверить в то, что короткий период слабости Советского Союза стал концом власти России", - отметил колумнист.
Однако именно в теории о "конце истории" Штюрмер и видит "роковую ошибку", "роковой самообман" Запада в отношении России. Эксперт указывает на "возрождение России", возвращение её на мировую арену и "очень необдуманное решение" западных стран по расширению ЕС и НАТО на Восток. В частности, колумнист напомнил о принятии в эти союзы Польши и стран Прибалтики без учёта мнения Москвы.

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