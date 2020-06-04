Немецкий журналист Билли Сикс дал неожиданные свидетельские показания, которые разбивают официальную версию голландцев по крушению малайзийского "Боинга" МН17. Немецкий репортёр заявил, что он располагает 79 фотографиями, которые проливают свет на трагедию. По его словам, снимки сделаны в июле-августе 2014 года на месте трагедии.

Билли Сикс сообщил, что на них - доказательства атак украинской армии с использованием тяжёлого вооружения, в том числе "Градов". В результате украинцы уничтожили материальные доказательства трагедии. При этом он не видел в Грабово комбатантов ДНР, зато часто наблюдал украинских военных, вооружённых ракетами.

Кроме того, как сообщает РИА ФАН, голландцы допустили ещё один "прокол" с фото. Так, австралийские полицейские дали независимое заключение. Они анализировали подлинность фото пусковой установки "Бук", которую якобы сфотографировал репортер Альфред де Монтескьё. Эксперты нашли, что метаданные кадров искажены: дата изменения раньше, чем дата создания. Плюс размеры фото отличаются. Сам "автор фото" признался, что они не его, а водителя группы, найти которого сейчас невозможно.