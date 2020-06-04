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Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17

04 июня 2020, 07:55  •  176 • В мире
Немецкий журналист с помощью 79 фотографий взял за горло Украину по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Он дал свидетельские показания, что фотографировал в районе места трагедии в июле-августе 2014 года. Журналист Билли Сикс заявил, что там не было комбатантов ДНР, зато активно действовали украинские войска, вооружённые ракетами.
Немецкий журналист Билли Сикс дал неожиданные свидетельские показания, которые разбивают официальную версию голландцев по крушению малайзийского "Боинга" МН17. Немецкий репортёр заявил, что он располагает 79 фотографиями, которые проливают свет на трагедию. По его словам, снимки сделаны в июле-августе 2014 года на месте трагедии.
Билли Сикс сообщил, что на них - доказательства атак украинской армии с использованием тяжёлого вооружения, в том числе "Градов". В результате украинцы уничтожили материальные доказательства трагедии. При этом он не видел в Грабово комбатантов ДНР, зато часто наблюдал украинских военных, вооружённых ракетами.
Кроме того, как сообщает РИА ФАН, голландцы допустили ещё один "прокол" с фото. Так, австралийские полицейские дали независимое заключение. Они анализировали подлинность фото пусковой установки "Бук", которую якобы сфотографировал репортер Альфред де Монтескьё. Эксперты нашли, что метаданные кадров искажены: дата изменения раньше, чем дата создания. Плюс размеры фото отличаются. Сам "автор фото" признался, что они не его, а водителя группы, найти которого сейчас невозможно.

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