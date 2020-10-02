«Немедленно отправимся на карантин»: у Трампа и его супруги выявили COVID-19

У президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностировали коронавирус. Об этом сообщил сам глава Белого дома в Twitter. Личный врач президента США отметил, что заболевшие «чувствуют себя хорошо». По его словам, он ожидает, что американский лидер продолжит выполнение своих обязанностей.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и его супруга, первая леди США Меланья Трамп заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом глава Белого дома сообщил в своём Twitter.

«Сегодня наши с первой леди тесты на COVID-19 оказались положительными. Мы немедленно отправимся на карантин и начнём лечение. Мы пройдём через это ВМЕСТЕ!» — написал Трамп в соцсети.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ранее американский президент сообщил, что вместе с Меланьей уже «ушёл на карантин», поскольку его советница Хоуп Хикс сдала положительный тест на коронавирус.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

В свою очередь, личный врач американского лидера Шон Конли заявил, что президент и первая леди США в настоящее время «чувствуют себя хорошо», они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления.

«Медицинская служба Белого дома и я будем бдительно следить за ситуацией, и я признателен за поддержку со стороны ряда лучших медицинских специалистов и учреждений нашей страны. Можете быть уверены: президент, как я ожидаю, продолжит бесперебойно выполнять свои обязанности в период выздоровления, и я буду держать вас в курсе всех дальнейших событий», — заявил он.

Согласно обновлённому графику Трампа, опубликованному президентской администрацией, в пятницу, 2 октября, отменены публичные мероприятия с участием главы Белого дома, в частности, его поездка во Флориду, где он должен был выступить на митинге своих сторонников. Между тем в 12:15 по местному времени (19:15 мск) Трамп проведёт телефонную конференцию в поддержку уязвимых для COVID-19 пожилых людей.

Информацию о диагностировании COVID-19 у президента США прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего лёгкого выздоровления», — сказал Песков.

Путин направил заболевшему коронавирусом Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления, добавили в Кремле.

Reuters

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Напомним, что из 34,2 млн выявленных случаев коронавируса по всему миру свыше 7,2 млн приходятся на Соединённые Штаты. При этом на территории государства от COVID-19 умерли более 207 тыс. человек, наибольшее число летальных случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк (33 тыс.), Нью-Джерси (16 тыс.), Техас (16 тыс.), Калифорния (15 тыс.) и Флорида (14 тыс.)

«С сожалением вынужден говорить, что нас может ждать апокалиптическая осень», — заявил в сентябре доктор Питер Хотез, декан кафедры тропической медицины Бэйлорского Университета.

Дебаты в Кливленде

Коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена у Хоуп Хикс и четы Трампов спустя несколько дней после первого раунда дебатов, которые прошли 29 сентября в актовом зале Case Western Reserve University в Кливленде (штат Огайо). Полуторачасовая дискуссия между главой Белого дома и бывшим вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Джо Байдена проходила с обоюдными оскорблениями и грубыми выражениями.

Так, Байден в ходе дебатов неоднократно пытался прервать речь своего оппонента, а также назвал Трампа «лжецом», «клоуном» и «худшим президентом в истории США».

В свою очередь, действующий глава Белого дома напомнил зрителям о коррупционном скандале вокруг сына Байдена, Хантера и указывал на невысокие, по мнению Трампа, умственные способности Джо.

«Никогда не произноси слово «умный» в разговоре со мной. В тебе нет ничего умного, Джо», — говорил Трамп.

Между тем оппоненты также пытались обсудить ряд вопросов, относящихся к политической сфере США, в частности, ситуацию в экономике на фоне пандемии COVID-19. По мнению Трампа, желание Байдена вновь ввести карантинные меры приведёт к «разрушению» страны. В свою очередь, кандидат от демократов обвинил главу Белого дома в неправильном реагировании на эпидемиологический кризис, высокая опасность которого была известна Трампу ещё в феврале.

«Я выиграл дебаты с большим преимуществом, если учитывать сведённые воедино результаты опросов и так далее. Спасибо!» — написал Трамп в Twitter, комментируя итоги дискуссии в Кливленде.

Добавим, что следующий раунд дебатов между республиканским и демократическим кандидатами на пост президента США намечен на 15 октября, однако в связи с выявлением коронавирусной инфекции у Трампа не ясно, состоится ли дискуссия в назначенное время.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.