Немедленно освободить: Москва отреагировала на задержание русского сотрудника миссии ООН

Полиция в Косово задержала гражданина России Михаила Краснощекова, это сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово. Ранее о задержании сообщил в своей речи президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления в парламенте, а слова главы государства передавал телеканал РТРС.

Посольство России в Белграде уже сообщило, что намерено уточнить все детали произошедшего, а затем сделать официальное заявление. Вучич же добавлял, всего в Косово и Метохии были задержаны 23 серба и боснийца, в основном это сотрудники местной полиции.

Теперь же телеканал RT сообщает, что посольство России в Сербии потребовало немедленного освобождения задержанного косовской полицией российского сотрудника миссии ООН. Добавим, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что Москва расценивает сам инцидент в Косово с задержанием сербов как акт провокации.