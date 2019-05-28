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Немедленно освободить: Москва отреагировала на задержание русского сотрудника миссии ООН

28 мая 2019, 17:09  •  70 • Политика
Посольство России в Сербии потребовало немедленного освобождения задержанного косовской полицией российского сотрудника миссии ООН.
Полиция в Косово задержала гражданина России Михаила Краснощекова, это сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово. Ранее о задержании сообщил в своей речи президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления в парламенте, а слова главы государства передавал телеканал РТРС.
Посольство России в Белграде уже сообщило, что намерено уточнить все детали произошедшего, а затем сделать официальное заявление. Вучич же добавлял, всего в Косово и Метохии были задержаны 23 серба и боснийца, в основном это сотрудники местной полиции.
Теперь же телеканал RT сообщает, что посольство России в Сербии потребовало немедленного освобождения задержанного косовской полицией российского сотрудника миссии ООН. Добавим, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что Москва расценивает сам инцидент в Косово с задержанием сербов как акт провокации.

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