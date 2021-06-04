«Немедленно доложить об основаниях»: глава СК поручил провести проверку по делу застрелившего нарушителя полицейского

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал немедленно разобраться, на каком основании было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника ДПС, который 28 мая случайно застрелил 19-летнего нарушителя. Центральный аппарат СК России также возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В сети было опубликовано видео инцидента, однако момента самого выстрела на записи нет.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить, на каких основаниях следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который 28 мая в ходе задержания он застрелил из табельного оружия 19-летнего нарушителя.

«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили RT в главном управлении СКР.

Уголовное дело в отношении Гусева передано из следственного управления СКР по Новосибирской области в центральный аппарат.

Кроме того, в главке СКР возбудили уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 319, 318 УК РФ).

Пытался помешать задержанию

Инцидент произошёл 28 мая у одной из придорожных гостиниц на автотрассе «Сибирь». Как установило следствие, сотрудники ДПС потребовали остановиться автомобиль «Тойота» с тонированными стёклами, однако водитель проехал мимо поста. Двое сотрудников начали преследовать машину и задержали её в районе рабочего посёлка Мошково. В салоне находилось трое мужчин.

«Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к полицейской машине», — говорится в сообщении главка СКР.

Задержанный стал сопротивляться: вырывался из рук полицейских и пытался их ударить. В сети было опубликовано видео задержания.

На записи видно, как второй пассажир «Тойоты» — как выяснится позднее, 19-летний Векил Абдуллаев — подбегает к полицейским и пытается помещать им задержать водителя. Пока один из правоохранителей пытается усадить в служебную машину водителя «Тойоты», второй полицейский отгоняет Абдуллаева от машины, нанося ему удары руками и ногами.

В какой-то момент Гусев достал свой табельный пистолет, спустил курок, выстрелил в Абдуллаева. Пуля попала ему в голову. В новосибирском следственном управлении отмечали, что полицейский «нажал на спусковой крючок пистолета непроизвольно». При этом при задержании он вышел за пределы своих полномочий, считает следствие.

Самого момента выстрела на видео не видно, поскольку оно прерывается.

Абдуллаева госпитализировали с тяжёлым ранением головы. 30 мая он скончался в больнице. 38-летнему Гусеву предъявили обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий («а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По этой статье ему грозит лишение свободы от трёх до десяти лет. По этой статье ему грозит лишение свободы от трёх до десяти лет. 31 мая суд арестовал Гусева по ходатайству следствия.

«Надо уметь пользоваться оружием»

В начале июня жена полицейского записала видеообращение президенту России Владимиру Путину. Женщина рассказала, что её семье поступают угрозы и она боится за свою жизнь и жизни близких.

«(Прошу. — RT), чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», — сказала она.

Адвокат полицейского Юрий Голубицкий сообщил, что в одном из телефонных разговоров женщина со слезами рассказала, что её детям в соцсетях прислали «видео про папу», в котором содержатся негативные высказывания по поводу происшествия.

Юрист Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков считает, что следствию предстоит ответить на главный вопрос: почему именно произошёл выстрел.

«Полицейский привёл оружие в боевую готовность — это мы знаем. Но что произошло потом? Момента выстрела на видео нет. Либо задержанный дёрнул полицейского за руку, и Гусев выстрелил случайно, помимо своей воли. Либо задержанный продолжил сопротивляться даже после того, как ему сказали, что он под прицелом, совершил какие-то опасные действия, тогда это другая ситуация», — поясняет эксперт в беседе с RT.

При этом, уверен Гришаков, в данном случае речь не может идти о превышении должностных полномочий полицейским, поскольку 19-летний парень напал на сотрудника при исполнении.

«На видео видно, что полицейский выполняет свою работу, задерживает правонарушителей, на них нападает человек, и правоохранитель уже имеет право привести в боевую готовность своё оружие для собственной защиты», — отметил Игорь Гришаков.

В свою очередь, генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов считает, что полицейский вообще не должен был доставать оружие и приводить его в боевую готовность, если не собирался его применять.

«У полиции есть железное правило: достал ствол — стреляй. А угрожать, представлять к голове, если ты не собираешься применять оружие, нельзя! Он приставил оружие к голове задержанного, это грубейшее нарушение всех правил. Полицейский снял пистолет с предохранителя, да ещё загнал патрон в патронник. Ведь если оружие лежит в кобуре, то всегда стоит на предохранителе, патронов в патроннике быть не должно», — сказал Михайлов в беседе с RT.

Как считает офицер, проблема заключается в том, что многие правоохранители сегодня относятся к своему оружию и правилам его использования недостаточно внимательно.

«Я более, чем уверен, что он выстрелил случайно. Но у нас до сих пор огромное количество случайных самострелов в рядах правоохранителей. Люди теряют пальцы, потому что неправильно чистят пистолет, либо начинают играться заряженным оружием», — добавил он.

По его словам, все правила использования служебного оружия уже прописаны в законах и инструкциях, однако личный состав не всегда чётко их исполняет, и это приводит к печальным последствиям.