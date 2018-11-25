«Нельзя сидеть сложа руки»: Новый глава МИД Чехии в лице России увидел угрозу для ЕС

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, который стал руководителем внешнеполитического ведомства в октябре текущего года, заявил, что Москва представляет «реальный риск» из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». При этом министр отметил, что чешские власти не должны сидеть сложа руки, зная об этом.

Петршичек, заявив об исходящей от России «опасности», при этом не привел внятных аргументов в подтверждение своих слов.

Как сообщает Radio Praha, министр иностранных дел при этом указал, что чешская разведка имеет некие данные, на которые Праге следует обращать внимание.

К докладам разведки страны о России «следует отнестись очень серьезно», подчеркнул Петршичек.

Он подчеркнул о необходимости активизировать стратегическое общение и борьбу с дезинформацией в рамках ЕС.

Напомним, что новый глава МИД Чехии был назначен на свой пост в октябре текущего года. Его позиция по вопросу сотрудничества с Россией разительно отличается от взглядов представителей власти.

Так, как ранее заявлял глава чешского правительства Андрей Бабиш, он не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений между государствами. Аналогичной позиции придерживается и лидер страны – Милош Земан.

Он не раз указывал на важность взаимодействия с Кремлем и бессмысленность антироссийских санкций.

В МИД России в отношении стран Запада, заявляющих о некой «угрозе», исходящей от России для ЕС, подчеркивали, что подобное отношение наносит существенный урон диалогу России и Запада.

Накануне в ходе выступления на конференции «Средиземноморье: римский диалог» глава МИД РФ Сергей Лавров рассмешил участников сравнением обвинений Запада к России с супружескими подозрениями. Министр указал, как и в личной жизни мужа и жены для прояснения ситуации лучше всего узнавать напрямую.

Лавров отметил, что Финляндия и Норвегия обвинили Россию во «вмешательстве» в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture. Однако, указал глава российского МИД, западные партнеры предпочли через СМИ доносить свою позицию, а не обратиться напрямую к РФ.

Тем не менее, указал он, вежливые люди предъявляют претензии лично.