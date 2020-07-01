«Нельзя сделать однозначный вывод»: суд рассмотрит апелляцию по делу о сексуальном насилии отца над дочерью

3 июля Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор жителю Бугульмы, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. По данным следствия, мужчина совершил подобное после ссоры с женой. Однако суд не нашёл состава преступления в действиях обвиняемого, посчитав, что «он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери». Мать ребёнка настаивает, что травму девочке муж нанёс случайно, когда менял подгузник.

3 июля Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу на оправдательный приговор 27-летнему жителю Бугульмы Сергею Кукушкину. Мужчина обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей полуторагодовалой дочери. Однако суд неожиданно оправдал его.

Мать девочки также встала на сторону мужа. Женщина утверждает, что, вынося решение, судья руководствовался заключением врачей, которые пришли к выводу, что девочку не насиловали, а травмы были причинены по неосторожности.

«У меня есть заключение эксперта из Казани, в котором говорится, что у дочери поверхностные, а не внутренние травмы, и проникновения не было. Эта экспертиза была рассмотрена судом», — заявила она RT.

«Просто психанул»

По данным следствия, инцидент произошёл 27 октября 2019 года. В тот день Сергей Кукушкин остался дома один с тремя детьми, а его жена Анна была на работе. Около 23.00 он позвонил супруге и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение.

© Фото из личного архива

По данным местных СМИ, Кукушкин не хотел вызывать скорую помощь, но жена настояла на звонке врачам.

Ребёнка отвезли в местную больницу, где её осмотрел гинеколог. Как сообщалось, врач обнаружил у девочки травмы половых органов, которые могли говорить о насилии над малышкой, и заявил об этом в полицию.

После проверки полицейские передали материалы в Следственный комитет. В отношении Кукушкина возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Сам он вины не признавал и утверждал, что случайно травмировал дочь во время смены подгузника.

Заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности написала его супруга, отмечали в прессе.

Во время следствия мужчина находился под домашним арестом, кроме того, как сообщали СМИ, он общался с женой и детьми. Возможно, именно поэтому женщина в итоге и встала на его защиту, отмечали журналисты.

Однако, по данным газеты «Вечерняя Казань», на одном из заседаний обвиняемый заявил, что «просто психанул» и сорвал зло на ребёнке, потому что в тот день поссорился с женой.

В середине июня Бугульминский городской суд оправдал Кукушкина, не найдя состава преступления в его действиях, «поскольку он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери».

«СМИ всё переврали»

Оправдательный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Под петицией в сети с требованием строго наказать насильника подписались более 15 тыс. человек. Однако Анна Кукушкина настаивает на невиновности своего мужа.

Она подтверждает, что в тот день они с супругом ругались, но «уже минут через пять», по её словам, помирились.

«СМИ переврали всё и пишут, что Сергей якобы сделал это со злости после нашей ссоры. Это не так. Кстати, на суде он тоже не признавал свою вину и не произносил фразы «просто психанул», которую ему приписывают», — уверяет она.

Женщина утверждает, что дело на мужа завели по факту обращения врачей в полицию, а не по её заявлению.

«Я подала заявление в полицию, но это было уже во время следствия. Ко мне пришёл следователь и сказал, что Сергея посадят, но если я напишу заявление, в котором укажу, что ребёнку был причинён лёгкий вред здоровью, то мужу ничего не будет», — говорит Кукушкина.

При этом по версии Анны, это она не хотела вызывать врачей, а не супруг.

«Когда я прибежала домой, то просила его не вызывать скорую, потому что прекрасно понимала, что тогда его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам», — говорит собеседница.

В беседе с RT Анна Кукушкина не скрывала, что действительно встречалась с мужем, пока он находился под следствием, но только потому что «дети скучали по папе».

Адвокат обвиняемого Салават Раупов отрицает, что Кукушкин признавал свою вину в намеренном насилии над девочкой.

«У моего подзащитного не было умысла совершать преступление, а для того, чтобы признать его виновным, нужно доказать, что он причинил боль дочери специально. Он травмировал её случайно, когда менял подгузник и вытирал девочку от каловых масс», — отметил Раупов в беседе с RT.

И адвокат, и жена обвиняемого уверяют, что врачи пришли к выводу, что травма могла быть нанесена случайно.

«Нельзя сделать однозначный вывод»

RT удалось ознакомиться с протоколом медиков из Детской республиканской клинической больницы, которые 31 октября прошлого года проводили осмотр пострадавшей девочки.

Как следует из документа, медики диагностировали травму наружных половых органов, повреждение преддверия влагалища — разрыв задней спайки, а также гематому в области правой большой половой губы.

При этом врачи отметили, что девственная плева плёночного характера не была нарушена и полностью перекрывает вход во влагалище.

«Произведено ушивание раны, наложено два узловых шва, — говорится в документе.

Судмедэксперт Александр Аулов по просьбе RT проанализировал диагноз и отметил, что «по характеру травм нельзя сделать однозначного вывода о том, нанесены ли они специально».

«Что касается гематомы, то отец мог задеть ребёнка пальцем, если неаккуратно менял подгузник. Разрыв также мог быть причинён случайно, например, если мужчина подтирал ребёнка подгузником. Неопытный отец мог сделать это слишком сильно, — пояснил эксперт. — Девственная плева цела, то есть проникновения не было, повреждены наружные половые органы. Ни один эксперт, опираясь на это заключение врачей, не сможет однозначно сказать, что травмы были нанесены ребёнку намеренно».

«В социально опасном положении»

Как сообщила RT Анна Кукушкина, с Сергеем она познакомилась три года назад. На тот момент у неё уже было двое детей от предыдущего брака. Анна говорит: малыши сразу же привязались к Сергею.

© Фото из личного архива

«Мой старший сын знал, кто его кровный отец, но через две недели после знакомства с Сергеем подошёл к нему и попросил разрешения называть его папой», — рассказала она.

По словам Анны, её муж работал неофициально кровельщиком у индивидуального предпринимателя. После того как в прессе и соцсетях началась шумиха по поводу оправдательного приговора, работодатель попросил его уйти. Сейчас мужчина нигде не работает.

Согласно информации, размещённой на портале судебных актов РФ, в 2018 году на Сергея Кукушкина заводили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, украл велосипед из подъезда жилого дома. Потерпевшая собственница велосипеда позднее ходатайствовала о прекращении уголовного дела, поскольку не имела претензий к мужчине.

Суд прекратил производство по делу на том основании, что Кукушкин «впервые совершил преступление средней тяжести, принес свои извинения, возместил потерпевшей материальный ущерб».

Адвокат мужчины Салават Раупов подтвердил RT, что речь идёт о его подзащитном, отметив, что официально у его клиента судимости нет.

По данным базы Федеральной службы судебных приставов, Кукушкин имеет неоплаченную задолженность по кредитам в размере 30 тыс. рублей.

В администрации Бугульмы RT сообщили, что к семье сейчас приходят социальный работник и участковый врач, чтобы следить за состоянием детей. Старший ребёнок учится в школе, двое младших не посещают детский сад.

Уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане Гузель Удачина отмечает, что до возбуждения уголовного дела в отношении Кукушкина семья не состояла на профилактическом учёте.

«После того как делом заинтересовались следователи, семья была поставлена на учёт как находящаяся в социально опасном положении», — заявила RT Удачина.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что её аппарат следит за ситуацией с оправданием жителя Бугульмы.

«В Татарстане произошла история, с которой считаем необходимым разобраться детально... Речь идёт о защите прав полуторагодовалого ребёнка, который даже не может рассказать, что с ним произошло!», — написала Кузнецова на своей странице в соцсетях.

Действовал с прямым умыслом

В республиканской прокуратуре считают, что следствие предоставило суду достаточно доказательств виновности Кукушкина.

«Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого. Хотя и не сразу, но он сознался, что якобы «от злости» совершил насилие над дочерью», — заявил RT старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

По его словам, на суде медицинский эксперт заявил, что травмы, полученные девочкой, нельзя нанести случайным образом. При этом специалист подтвердил, что органы девочки могли быть травмированы именно «тем способом, о котором заявил сам же подсудимый».

3 июля Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на оправдательный приговор и определит дальнейшую судьбу Сергея Кукушкина.