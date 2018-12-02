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«Нельзя позволить это Киеву»: экс-глава МИД Германии обвинил Украину в попытке втянуть ФРГ в войну с Россией

02 декабря 2018, 15:09  •  90 • В мире
Власти Германии не должны позволить Киеву втянуть себя в военное противостояние с Москвой, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. По его словам, украинское руководство пыталось реализовать такой сценарий после инцидента в Керченском проливе. Габриэль добавил, что роль Берлина в сложившейся ситуации должна заключаться в посредничестве на пути к деэскалации конфликта. Аналитики отмечают, что авантюрная политика киевских властей вызывает отторжение в ЕС. Именно поэтому, убеждены эксперты, реакция Европы на провокацию в Чёрном море была не такой жёсткой, как явно рассчитывало украинское руководство.
 
Перекрытый во время инцидента с кораблями ВМС Украины Керченский пролив РИА Новости © Андрей Крылов
 

Украина пыталась втянуть Германию в военный конфликт с Россией в связи с инцидентом в Керченском проливе, однако Берлин не должен позволить Киеву это сделать. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.

«Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — сказал Габриэль, комментируя провокацию Киева.

Политик раскритиковал призыв украинского лидера Петра Порошенко к странам НАТО ввести военные корабли в Чёрное и Азовское моря. При этом в опубликованном 28 ноября интервью Bild он назвал Германию одним из наиболее близких союзников Украины и попросил страны Североатлантического альянса поддержать Киев в противостоянии с Москвой.

Вместе с тем Габриэль обвинил Россию, задержавшую три судна ВМС Украины в своих территориальных водах, в «нарушении международного права» и выразил поддержку усилиям канцлера Ангелы Меркель по урегулированию напряжённости в регионе.

«Я считаю правильным, что канцлер Германии постарается снова подтолкнуть стороны к нормальным отношениям. Это будет довольно трудно... У неё нет ни средств давления, ни жёстких инструментов. Она может полагаться лишь на здравомыслие всех участников. И она это делает. А переговоры сейчас — это самое важное, чем мы должны заниматься», — заявил политик.

По словам экс-главы германского МИД, роль Берлина в сложившейся ситуации должна заключаться в посредничестве на пути к деэскалации конфликта, а не в его разжигании. Так Габриэль прокомментировал слова генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на днях высказывалась за закрытие европейских и американских портов для российских кораблей из Крыма.

Габриэль отметил, что подобные заявления связаны с попыткой Крамп-Карренбауэр набрать политические очки в рамках внутрипартийной избирательной кампании, пишет Der Tagesspiegel. Вместо подобной эскалации бывший министр и экс-глава СДПГ предложил активизировать усилия в Совбезе ООН, где Германия в январе 2019 года займёт место одного из непостоянных членов.

В рамках урегулирования ситуации политик призвал сконцентирироваться на разрешении конфликта на востоке Украины, в частности посредством введения в регион миротворческой миссии ООН. Он также подчеркнул важность прекращения огня в Донбассе и отведения тяжёлых вооружений от линии соприкосновения. Такие действия, добавил Габриэль, позволят сделать первый шаг на пути к снятию антироссийских санкций. «Это единственный выход из этого тупикового конфликта», — заявил политик.

Говоря о позиции Соединённых Штатов по поводу украинского кризиса, Габриэль отметил, что американский лидер Дональд Трамп приветствует участие ФРГ в урегулировании и «сам не хочет ввязываться в конфликт».

Экс-глава МИД напомнил, что при предыдущей администрации Вашингтон был заинтересован в том, чтобы «поучаствовать в решении проблемы», однако сейчас, уверен Габриэль, американцы предпочитают дистанцироваться от этой ситуации. Он призвал не перекладывать ни на кого ответственность и вести диалог, чтобы положить конец конфликту.

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На этом фоне Пётр Порошенко дал немецкой Funke Mediengruppe интервью, в котором вновь призвал к усилению военного присутствия в Чёрном море, введению новых антироссийских санкций, прекращению строительства «Северного потока — 2» и новой реакции на отравление Скрипалей.

«Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Чёрном море как сдерживающий фактор для России», — заявил президент.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отмечала, что Североатлантический альянс уже имеет «очень значительное присутствие» в Чёрном море.

  • Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Европейцы осознают, что Украина — тяжкое бремя»

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, киевское руководство заинтересовано во втягивании внешних игроков в определённую «военную авантюру». Однако аналитик считает, что как в Германии, так и в целом в Евросоюзе подобные действия вызывают лишь отторжение.

«Одновременно возникает вопрос: делает ли это Порошенко самостоятельно или за этим просматриваются американские кураторы? Потому что он говорит о странах НАТО, имея в виду европейские страны. Это подпадает под идею, которую настойчиво продвигают американцы, что Россия и Украина должны конфликтовать, а Запад должен выступать либо союзником Украины, либо арбитром», — отметил эксперт.

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«Отрадно, что в Германии это понимают и твёрдо дают этому оценку, отказываются выступать в таких авантюрах союзниками Украины», — добавил Оленченко.

Собеседник RT подчеркнул, что по итогам расследования инцидента в Керченском проливе должны быть обнародованы все данные и расставлены все точки над «i»: кто был инициатором провокации, а также зачем и почему она была осуществлена.

«Думаю, Германия сделала хороший шаг. Хорошо бы, чтобы подобное заявление прозвучало и из Франции. Наверное, это охладило бы пыл киевского руководства», — полагает Оленченко.

В свою очередь, кандидат исторических наук политолог Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, в разговоре с RT заявил, что Киев организовал провокацию в надежде на реакцию со стороны стран Евросоюза. Однако Порошенко не получил то, на что рассчитывал, — представители ЕС ограничились стандартными заявлениями с критикой в адрес России, но не более того.

«Европейцы регулярно слышат от Киева призывы к вмешательству в российско-украинские отношения, к тому, чтобы было увеличено финансирование со стороны ЕС в адрес Украины. Призыв к тому, чтобы европейцы рассматривали Украину чуть ли не полноценным членом Евросоюза и НАТО. За годы, которые прошли с «евромайдана», Украина поднадоела Европе. И европейцы уже осознают, что Украина — это тяжкое бремя, которое им самим не нужно», — заявил эксперт.

Он отметил, что на этом фоне европейцы продолжают поддерживать киевские власти буквально через не могу из-за серьёзного давления со стороны Соединённых Штатов, для которых Украина является дестабилизирующим фактором у российских границ.

Бредихин исключил вариант, при котором страны ЕС могут ввязаться в военный конфликт из-за Украины, поскольку это невыгодно Европе ни с политической, ни с экономической, ни с какой-либо иной точки зрения.

«Руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации»

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Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что у власти в Киеве находится «партия войны», не заинтересованная в деэскалации ситуации в стране. По словам российского лидера, в текущих реалиях украинскому руководству проще продолжать политику, которая направлена на разграбление народа и государства.

«Анализ последних событий, связанных с провокацией в Чёрном море, и то, что мы видим в Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а тем более — мирными средствами. Это партия войны, и пока она у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться», — заявил президент.

«Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они, виноват «внешний агрессор», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что Москва не намерена прекращать диалог с Киевом, хотя в текущей ситуации сложно общаться, поскольку Украина не выполняет взятые на себя обязательства.

Путин добавил, что Москва не будет отвечать на введённые Киевом ограничения в отношении российских граждан. Наоборот, РФ намерена идти по пути либерализации пребывания украинцев на своей территории, а также упрощения получения ими российского гражданства.

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