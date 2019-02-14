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«Нельзя обратить проект вспять»: как преемница Меркель на посту главы ХДС относится к реализации «Северного потока — 2»

14 февраля 2019, 21:09  •  41 • В мире
Глава немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, считает, что реализацию проекта «Северный поток — 2» нельзя обратить вспять. Впрочем, она отметила, что «не поддерживает проект всем сердцем». В то же время Крамп-Карренбауэр раскритиковала действия представителей США, которые угрожали немецким компаниям санкциями за сотрудничество с российским бизнесом. В свою очередь, 14 февраля оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что уложено уже 600 км трубопровода.
 
© nord-stream2.com
 

Реализация магистрального трубопровода «Северный поток — 2», который будет идти из России в Германию по дну Балтийского моря, завершена уже примерно на 50%. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Более 600 километров было уложено», — подчеркнул он.

Ранее финансовый директор компании Пол Коркоран рассказывал, когда будет завершено строительство трубопровода. По его словам, первую нитку «Северного потока — 2» сдадут в ноябре, вторую — в декабре. При этом по состоянию на январь было готово порядка 30% от общей протяжённости трансбалтийского газопровода.

Проект «Северный поток — 2» состоит из двух ниток, общая протяжённость маршрута — 1230 км. Согласно технической информации, в год из России в Германию будет поставляться 55 млрд кубометров газа.

У Берлина есть вполне легитимные экономические интересы в энергетической сфере. С таким заявлением выступила новый председатель партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в декабре 2018 года сменила на этом посту Ангелу Меркель. При этом она заметила, что «Северный поток — 2» не является проектом, который она «поддерживает всем сердцем».

«Но основополагающие решения были приняты раньше. Нельзя просто обратить реализацию проекта вспять», — пояснила она изданию Internationale Politik.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что речь идёт об экономической инициативе, запущенной ещё прежним правительством Германии. Как указала немецкий политик, «даже на пике холодной войны» поддерживались стабильные экономические отношения с Россией.

Отметим, что ранее желание услышать мнение Крамп-Карренбауэр относительно магистрального трубопровода выражал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, «Северный поток — 2» якобы несёт «непредвиденные геополитические последствия для всех европейцев».

«И поэтому было бы важно услышать ясную позицию главы ХДС по отношению к проекту и будущей российской газовой монополии в Европе», — отмечал дипломат в беседе с немецким изданием Bild.

«Друзья так не поступают»

Кроме того, глава партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) заявила, что, по её мнению, угрозы возникновения зависимости Берлина от поставок российских энергоресурсов нет. Такие опасения на протяжении долгого времени высказывают США, а также их восточноевропейские союзники в лице Украины и Польши.

«Вопрос, станет ли Германия зависима от российского газа, оправдан. Только мы сейчас строим и терминалы СПГ, например, для американского газа», — сказала Крамп-Карренбауэр.

Вместе с тем глава ХДС подвергла критике официальных лиц США, которые угрожали немецким компаниям введением финансовых ограничительных мер за участие в строительстве трубопровода.

«Не лучшее общение между партнёрами и друзьями — угрожать друг другу санкциями», — заметила она.

Напомним, что в начала 2019 года особо отметился американский посол в Берлине Ричард Гренелл, который отправил письма с угрозами санкций представителям немецкого бизнеса, а затем призвал ФРГ увеличить военные расходы из-за «стоящей на пороге» России. В этой связи он вновь призвал к отказу от участия в «Северном потоке — 2».

«Не надо смешивать экономику с политикой»

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Преемница Ангелы Меркель на посту главы партии «Христианско-демократический союз Германии» в очередной раз указала на бессмысленность угроз в адрес «Северного потока — 2», заметил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, это обусловлено тем фактом, что проект необходим не только «Газпрому», но и немецким компаниям.

«В газопровод вложено много денег, на берегу построена масса объектов, и он поможет немецким предприятиям, предоставив дешёвый газ для потребителей. Германия не может отказаться от этого проекта, потому что не имеет смысла отвергать то, что выгодно. Руководство страны думает о немецких компаниях и о своём народе. Это экономический проект, в котором нет политики. Газопровод скоро будет достроен и начнёт поставлять газ европейским потребителям», — заметил парламентарий в беседе с RT.

При этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов напомнил, что Соединённые Штаты всегда выступали против поставок газа с территории России, в частности из-за того, что это повышало конкурентоспособность европейской экономики.

«Использование российского газа даёт экономике ФРГ колоссальное преимущество. При этом немецкие компании участвуют в освоении месторождений вместе с российскими. Мы немцев пустили в добычу, они пустили «Газпром» в сбыт. Это очень серьёзная история, нас связывают 40 лет отношений. Как можно в этой ситуации наступить на ногу собственной экономике?» — задался вопросом эксперт.

Как полагает Симонов, поставки голубого топлива необходимы Берлину даже больше, чем Москве.

«Это бизнес и экономика, не надо вмешивать туда политику. Очень хорошо, что молодое поколение немецких политиков понимает экономические интересы Германии. Не исключаю, что мы и новые трубопроводы можем начать строить, в контексте возможного расширения спроса на российский газ в Европе. Поэтому важно, чтобы они и дальше сохраняли прагматичность и помнили, что они немецкие, а не американские политики», — пояснил Симонов в разговоре с RT.

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