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Нельзя недооценивать русских. Глава ЦРУ оценил возможность "вторжения" России на Украину

14 апреля 2021, 22:10  •  92 • Политика
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс оценил возможность "вторжения" России на Украину. Он предупредил американцев: нельзя недооценивать русских.
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс не исключает вероятности вторжения русских войск на Украину. Об этом руководитель разведслужбы заявил, выступая на слушаниях в Сенате.
Бёрнс напомнил, что работал американским послом в России с 2005 по 2008 год. За это время он уяснил одно: русских недооценивать нельзя.
Думаю, что это может быть попыткой запугать украинское руководство, дать сигнал США. Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения, - отметил глава ЦРУ.
По его словам, США и их союзники должны серьёзно отнестись к данной ситуации.
Напомним, что в последние несколько недель ситуация в Донбассе сильно обострилась. Украинская армия начала перебрасывать тяжёлую военную технику и увеличила интенсивность обстрелов. Россия в ответ сконцентрировала войска на границе с Украиной. Лидеры Германии и США уже высказывали свою обеспокоенность по этому вопросу, однако Россия заявила, что речь идёт о её национальной безопасности.

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