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Нельзя молчать: Русские дети в руках иностранцев

25 ноября 2018, 17:40  •  73 • В мире
В Финляндии в очередной раз у русской матери забрали ребенка. Эта ситуация снова показывает всю мерзость так называемой «ювенальной системы» на Западе и не может восприниматься иначе, как проявление антирусской истерии
Автор:
Полонский Андрей
Существует один очень суровый и жесткий вопрос: почему за границей у русских матерей отбирают их детей? Как случилось так, что эти дети растут в чужой стране, по чужим законам, и их некому защитить?
Беда Лидии Павловской
В Финляндии в очередной раз у русской матери забрали ребенка. На сей раз в беду попали двое детей Лидии Александровны Павловской, живущей в Финляндии уже больше десяти лет. Сейчас отобрали девочку, сына — еще четыре года назад.
Павловская рассказывает, что в минувшем октябре она поехала в Россию по делам. Дочка пяти лет оставалась с бабушкой. Неожиданно у Лидии случились бюрократические проволочки. Ей закрыли въезд в Финляндию, так как у нее обнаружился неоплаченный штраф. Потом закончился финский паспорт, пришлось выправлять документы в посольстве. В итоге она задержалась на две недели.
За это время ребенка забрали у бабушки и увезли в приют. Бабушка не хотела отдавать девочку, но что пожилая женщина может сделать против полиции? Сказали, что «на пять дней», пока не вернется мать.
Мать вернулась, а дочку ей не отдают. Больше того — поначалу девочка разговаривала с мамой, плакала, умоляла: «Забери меня отсюда!», — а потом неожиданно совсем перестала брать трубку. На СМС-ку ответила, что «социальный работник запретила ей говорить».

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